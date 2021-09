A diario, los test viral de personalidad han ganado muchos seguidores en Facebook gracias a los sorprendentes resultados que arroja. Este tipo de test psicológicos son capaces de mostrarnos rasgos sobre nuestra forma de ser que no conocemos y hasta de nuestro carácter. Así, encontramos uno que es capaz de medir el nivel de estrés que tienes actualmente.

Te mostramos la imagen publicada por Radio Mitre, y en la que se puede observar distintos relojes que marcan diferentes horas. Simplemente tendrás que hacer es elegir el que más llame tu atención, de esta manera estarás cerca la respuesta.

En el momento que ya tengas tu elección en este test psicológico, descubrirás el significado de cada figura y lo que podría implicar en tu vida. Tenemos que resaltar que debes ser sincero, pues tu respuesta influirá en los resultados que consigas en este test viral de personalidad.

IMAGEN COMPLETA

Elige el reloj que más te gusta y conocerás detalles sobre ti. | Foto: Radio Mitre

SOLUCIÓN DEL RETO

1) El primer reloj:

Esfera y correa estrechas, manecillas pequeñas sin números : la ansiedad ciertamente nunca te sorprende. Si elegiste este reloj, de hecho, eres sin duda una persona precisa y organizada que (casi) siempre lo tienen todo bajo control.

2) El segundo reloj:

Esfera redonda, correa normal, solo se indican los cuatro números principales : ¿estrés? ¿Alguna vez has oído hablar de eso? Aparentemente, quien elija el segundo reloj sería una de esas criaturas mitológicas sin estrés de las que a menudo escuchamos en las películas pero que nunca conocimos en la vida real.

3) El tercer reloj:

Digital, con números claros y correa tecnológica : quienes han elegido este reloj tienen una relación decididamente sana con el estrés. No le tienes miedo a las situaciones y afrontas todo con una buena dosis de sana ironía. Quizás, sin embargo, pecas de falta de autoestima: fatalista como eres, de hecho, a menudo te abandonas al fluir de los acontecimientos y has aprendido a aceptarlo como viene.

4) El cuarto reloj:

Correa moderna, esfera redonda, números no indicados pero con referencias claras y bien definidas : incluso quienes eligen este reloj quizás hayan oído hablar del estrés de amigos y conocidos pero, de lo contrario, no sabrían exactamente de qué estamos hablando. Probablemente seas gente decidida y organizada, no le temes a los desafíos y siempre encuentras la manera de salir adelante en cada situación.

5) El quinto reloj de bolsillo:

Elegante, con una esfera redonda bastante grande y números resaltados : ¡tal vez sea apropiado hacer una reverencia frente a los reyes y reinas del estrés! En serio, quien elige el reloj de bolsillo es alguien que tiene que luchar, a diario, con una ansiedad bastante tenaz. No se trata tanto de tener miedo, sino de vivir cada situación con, en el fondo de tu mente, todos los escenarios en los que algo podría salir mal. Ciertamente eres personas previsoras y preparadas, pero, lamentablemente, ¡corren el riesgo de no vivir bien su vida!

6) El último reloj:

Forma particular y moderna, sin números y con una esfera bastante pequeña : el estrés intenta llegar a ti y sin embargo, de una forma u otra, ¡siempre logras escapar! Aunque la tuya es una técnica consolidada desde hace años y años de uso, ¡lamentablemente no es la perfecta para vivir en su mejor momento!

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO