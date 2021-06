Los test y retos virales se han convertido en la sensación de diferentes redes sociales como Facebook y Twitter, donde miles de usuarios se reúnen para compartir este tipo de contenidos en sus perfiles. A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), muchas personas se encuentran en la búsqueda de estas pruebas para poder entretenerse en estos tiempos de confinamiento. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío con el cual podrás conocer si eres una persona sensata. ¿Estás listo?

Diferentes artistas vienen creando este tipo de retos, los cuales han llegado a maravillar a millones de internautas de todo el mundo. Nadie quiere quedarse afuera cuando se trata de un nueva publicación de este tipo. ¿En qué consiste este nuevo test? Solo deberás prestar mucha atención a la imagen que pondremos a continuación, donde aparecerán dos figuras. Solo deberás escoger una de ellas y compararla con los resultados que pondremos líneas más abajo.

Eso sí, no hagas trampa, puesto que realizar este desafío de manera óptima te ayudará a conocer aspectos ocultos de tu personalidad. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante mencionar que a pesar de que esta publicación se relacione al entretenimiento, este no deja de ser una prueba psicológica con validez científica. ¿Estás preparado? Adelante.

Imagen del test

Escoge una de las dos figuras de la imagen y conoce si eres una persona sensata. (Foto: mdzol)

Solución del test

Pollo

Si viste rápidamente a esta figura, significa que eres una persona muy observadora. Tiendes a sobresalir por tu gran responsabilidad y compromiso con todo lo que haces. Sabes muy bien tus metas y hace, sin perder la calma o juicio, hasta lo imposible para lograrlo. Nunca tomas una decisión sin pensarlo dos veces. Eres muy maduro al momento de inclinarte por algo. Consideras a tu familia como lo más importante de tu vida, pues es tu pilar fundamental en tu día a día.

Pincel

Si esta figura llamó tu atención, significa que eres alguien con un gran espíritu aventurero. No te conformas con los fácil y buscas desafíos que pongan a prueba tus habilidades. Eres muy generoso y solidario con todo lo que tienes. Consideras que la vida es una sola y por ello, vives todos los días al máximo. No pierdes el tiempo discutiendo por temas que no ameritan importancia y huyes de los lugares donde te sientes dominado, pues amas la libertad.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

