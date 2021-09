Los test viral de personalidad se mantienen como el contenido preferido de los usuarios de Facebook y otras redes sociales. Y es que estos test psicológicos han demostrado que pueden revelarnos rasgos sobre nuestra personalidad y hasta saber con exactitud que tanto nivel de estrés tenemos.

Así, te mostramos esta imagen publicada por mdzol, y en la que se puede observar lo que a simple vista parece ser un corazón, sin embargo se ocultan distintas figuras que no todos pueden lograr visualizar con claridad.

En el momento que ya tengas tu respuesta en este test psicológico, conocerás el significado de cada figura y lo que podría implicar en tu vida. Es necesario que seas sincero, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados que consigas en este test viral de personalidad.

IMAGEN COMPLETA

Lo que veas primero en esta imagen te revelará aspectos sobre tu personalidad. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST

Corazón:

Te destacas por tener una mente sumamente abierta. Amas conocer gente nueva y enriquecerte con otras culturas. Optas por nunca crear expectativas para no desilusionarte y eliges dejarte sorprender con lo que te ocurre. Sales corriendo de los lugares en los que sientes que no tienes posibilidad de crecimiento. Perdonas con facilidad pero nunca olvidas cuando alguien te hace daño. No soportas a la gente negativa e hipócrita.

Elefante:

Sobresales por ser una persona sabia y tranquila. Tienes objetivos muy concretos en tu vida y hasta que no los consigas, no pararás. Prefieres ir a paso lento pero sabes que así llegarás seguro a la meta. Te caracterizas por ser alguien inteligente, sensible y muy empático. No te gusta discutir y prefieres llamarte al silencio cuando algo te desagrada. Tu familia ocupa un lugar muy importante en tu vida y eres capaz de sacrificar todo por ver felices a los que más amas.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

