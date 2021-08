No existe duda alguna que los test viral de personalidad han ganado gran popularidad entre los usuarios de Facebook y demás redes sociales. Y es que este tipo de test psicológicos sorprenden, pues son capaces de revelarnos detalles de nuestra personalidad con simplemente responder una interrogante. Recordemos que la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19 provocó que las personas que cumplían cuarentena buscaran diferente maneras de divertirse desde su teléfono móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Te dejaremos la imagen en cuestión. En la ilustración se pueden ver distintos elementos, y lo único que tienes que hacer es elegir el que viste primero o llamó tu atención según tu personalidad. Solo así estarás más cerca a la respuesta.

Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, descubrirás lo que significa cada figura y lo que podría implciar en tu vida. Tenemos que indicarte que debes ser lo más sincero posible, ya que tu respuesta tendrá influencia en los resultados que obtengas en este este de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

Lo primero que veas te revelará aspectos sobre tu personalidad. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Gato:

Te destacas por ser una persona de mente abierta. No te gusta discutir y solamente lo haces cuando es extremadamente necesario. Detestas que te limiten y te escapas de los espacios donde no te permiten crecer. No guardas rencor y perdonas con facilidad. Consideras que la gente es capaz de cambiar sin importar los errores que hayan cometido en el pasado. Tu familia es lo más importante que tienes.

Libro:

Eres alguien que siempre está pendiente del bienestar de los otros. Te gusta complacer a los demás y en ocasiones, eres capaz de olvidarte de ti mismo. Te destacas por ser amable, generoso y cordial con todos. Debes aprender a priorizarte porque si no te cuidas tu mismo, nadie lo hará por ti. Ayudar a otros es un gesto muy noble y reconforta al alma, pero nunca tienes que olvidarte de ti mismo.

¿Qué es un test psicológico según Sigmund Freud?

El mismísimo Sigmund Freud, considerado como ‘padre del psicoanálisis’, comenta en “Desde que inicié el estudio del inconsciente, me encontré a mí mismo muy interesante” en una carta dirigida a su amigo berlinés Wilhelm Fliess, fechada el 3 de septiembre de 1897, es así como inicia con los exámenes o test psicológicos de personalidad a fin de definirse a sí mismo, conocerse mejor y aprender más sobre diversos puntos de él mismo que le permiten evaluarse de distinta forma.

“Todo chiste, en el fondo, encubre una verdad”, acota el mismo Freud en ‘El Seminario’ de Jacques Lacan, tomando como premisa los resultados de un test psicológico que él mismo realizó a profundidad y en donde comparó resultados para poder darnos a entender que muchas veces una sonrisa esconde algo por lo bajo y que gracias a los tests psicológicos podrás descubrir eso que ocultas en tu interior.

Por otra parte, es el mismo Sigmund Freud que comenta que las experiencias que uno va acumulando durante su vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Freud aseguraba que “las experiencias traumáticas tenían un efecto fuerte” en diversas etapas de nuestras vidas.

