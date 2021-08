Son miles de usuarios en Facebook que convirtieron a los test viral de personalidad en el contenido preferido de las redes sociales, superando así a los complejos retos virales. Este tipo de test psicológicos suelen mostrarnos detalles sobre nuestra forma de ser que no conocíamos, con tan solo responder una pregunta. Hay que recordar que la pandemia del COVID-19 provocó que las personas buscaran diferentes formas de divertirse desde su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Te mostramos la imagen. Mira atentamente la ilustración, pues en esta se puede apreciar lo que parece ser el dibujo de un cisne. Sin embargo, según tu personalidad, lograrás ver distintos elementos que otras personas no pueden notar. De esa manera, estarás cerca a la respuesta.

Cuando ya tengas tu elección en este test psicológico, conocerás lo que significa cada elemento que pudiste visualizar y lo que podría implicar en tu vida. Solamente te indicamos que debes responder con la verdad, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados que consigas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

La imagen que veas primero te revelará el lado oculto de tu personalidad. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Cisne:

Te destacas por ser una persona sencilla y transparente. Pretendes que los demás te traten igual que tu lo haces. Eres muy bondadoso y generoso con todo lo que tienes a tu alcance. No soportas las injusticas ni la hipocresía. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida y eres muy cariñoso cuando estás en pareja. En más de una ocasión te has desilusionado por no recibir lo mismo por parte de los demás pero a pesar de eso, continúas entregándote al cien por ciento en todos tus vínculos.

Rostros:

Eres alguien que tiende a sobresalir por su tranquilidad. Tu familia es lo más importante que tienes y por ellos, eres capaz de darlo todo. No sueles enseñarle tus sentimientos a cualquier persona, solo unos pocos privilegiados te conocen en profundidad. No te gusta prejuzgar a los demás y con frecuencia te pones en los zapatos de los demás para entender por qué actúan de determinada manera. Eres muy práctico para resolver conflictos y das muy buenos consejos.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

