Los internautas en las redes sociales han convertido a los test viral de personalidad en el contenido más compartido en las últimas semanas, superando así a los complicados retos virales. Y es que estos test psicológicos pueden mostrarnos rasgos sobre nosotros mismos que desconocíamos, con tan solo responder una pregunta. La pandemia del COVIDO-19 causó que las personas buscaran distintas maneras de divertirse desde su teléfono móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Te dejamos la imagen. Observa detenidamente la ilustración, ya que en esta se pueden apreciar a dos animales diferentes. Sin embargo, según tu personalidad, lograrás ver otros elementos muy distintos al que otras personas pueden notar. Así, estarás cerca a la respuesta.

En el momento que ya tengas tu elección en este test psicológico, descubrirás lo que significa cada elemento que lograste visualizar y lo que podría implicar en tu vida. Simplemente tienes que responder con la verdad, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados que obtengas en este test de personalidad.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

La imagen que veas primero te revelará que ocultas ante los demás. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Paloma:

Te destacas por ser alguien muy positivo y cariñoso. Eres muy bueno dando consejos y quienes te rodean acuden a ti cuando tienen un problema para que los ayudes a resolverlo. Para ti, lo más importante es la libertad y no soportas que nadie condicione tus decisiones. No te gustan las discusiones y tratas siempre a los demás como te gusta que te traten a ti. No sueles bajar los brazos con facilidad y cuando algo se mete en tu cabeza, no paras hasta conseguirlo. Tienes muy en claro lo que deseas en la vida.

Zorro:

Eres una persona sumamente perfeccionista. Los errores no están permitidos en tu vida y cuando cometes uno, te cuesta mucho reconocer tu equivocación. Eres muy generoso y bondadoso con todo lo que tienes. Por tus seres queridos eres capaz de dar hasta lo que no tienes. Siempre estás pendiente del bienestar de quienes te rodean. Eres de los que creen en el amor para toda la vida. No te gusta quedarte quieto y la zona de confort no es lugar para ti.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

TE PUEDE INTERESAR