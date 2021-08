Observa atentamente el test viral de personalidad que te mostraremos a continuación. Este tipo de test psicológicos se han apoderado de las preferencias de los usuarios de Facebook y demás redes sociales, ya que son capaces de revelarnos rasgos sobre nuestra personalidad con simplemente responder una pregunta. Y es que a raíz de la cuarentena provocada por la pandemia del COVID-19, las personas buscaron distintas formas de divertirse desde su móvil y una de ellas son los test de personalidad.

Aquí te dejamos la ilustración. En la imagen se puede apreciar lo que parece ser un corazón, sin embargo según la personalidad de cada persona identificará distintos elementos. Así, nos acercaremos a la respuesta final.

En el momento que ya hayas realizado tu elección, conocerás el significado de cada figura y lo que podría implicar en tu vida. Te recordamos que solamente debes responder con la verdad, pues tu respuesta tendrá influencia en los resultados.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

La imagen que veas primero revelará tu capacidad intelectual. | Foto: mdzol

RESULTADOS DEL TEST VIRAL

Corazón:

Eres una persona que se caracteriza por ser muy detallista. No te gustan las limitaciones y con frecuencia buscas romper esquemas. La zona de confort no es para ti y huyes de los lugares en los que sientes que no tienes posibilidad de crecimiento. Tienes facilidad para perdonar y prefieres no guardarle rencor a nadie. Crees firmemente que las personas pueden cambiar y mejorar. Tratas a los otros del mismo modo que lo hacen contigo.

Búho:

Eres alguien que se destaca por su sabiduría. Eres muy bueno dando consejos y muchos acuden a ti en búsqueda de los mejores. Te caracterizas por ser objetivo y por no dejarte nunca influenciar por lo que te dicta el corazón. Eres el verdadero alma de la fiesta y nunca pasas desapercibido cuando asistes a un evento. No existe quien no desee estar cerca tuyo y eres una fuente de inspiración para muchos. Tu simpatía te hace siempre sobresalir.

¿Qué es un reto viral o test psicológico?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro «funciones» (pensamiento / sentimiento y sensación / intuición), y se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico”.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

