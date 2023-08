Hay personas que sobresalen por ser negativas y otras que destacan por ser optimistas. Con el test de personalidad de aquí puedes averiguar si perteneces al segundo grupo indicado. Todo lo sabrás en un dos por tres. Así de espectacular es la prueba. Apunta a ser una de las más compartidas en las redes sociales, al igual que “la que consiste en identificar al otro animal en una ilustración” y “la que expone si tienes una inteligencia superior al resto”.

No hay ninguna mentira en el titular de la nota de Depor. Realmente solo tienes que responder una pregunta fácil, y es la siguiente: ¿Qué fue lo primero que viste en la imagen que está más abajo? Tu contestación te llevará a los resultados, los cuales son impresionantes, pero no poseen validez científica. Es necesario que sepas eso.

Mira la imagen del test de personalidad

El corazón y las flores son las únicas alternativas presentes en la ilustración. Por lo tanto, no puedes mencionar otro elemento. Si lo haces, perderás tu tiempo porque no encontrarás nada relacionado a ello más abajo. Es decir, en la sección de resultados del test de personalidad. ¡Ya te avisé!

TEST DE PERSONALIDAD | Esta imagen, que posee un fondo de color morado, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de unas flores. (Foto: MDZ Online)

Estos son los resultados del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, tu familia es muy importante para ti. Antes de asumir nuevos desafíos, sueles hacer consultas a tus seres queridos. Nunca tomas decisiones apresuradas. Tratas a los demás de la misma manera que tratan. No guardas rencor cuando te lastiman. Consideras que todos pueden cambiar.

Flores:

Si viste primero las flores, la zona de confort no es lo tuyo. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. Para ti, quedarte quieto(a) es sinónimo de aburrimiento. Siempre buscas emoción, aventura y vivir el momento. No te privas de hacer nada. Destacas por ser eufórico y optimista.

¿Desde qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea hacerse más sólidos, o todo lo contrario.

