Somos conscientes de que entraste aquí por el titular. Y sí, el test de personalidad que motivó esta nota revelará si eres cortés cuando tú digas qué viste primero en la imagen. Las únicas opciones presentes son la hoja y el cerebro.

Pero recuerda que no debes pensar en tu respuesta. Simplemente déjate llevar. Nada más tienes que decir lo que tus ojos captaron en primera instancia. No vayas a mentir porque si lo haces, perderás tu tiempo con esta prueba.

Como podrás darte cuenta, el test de personalidad no te pide hacer nada del otro mundo, así que participa de una vez. No olvides que los resultados que obtengas aquí no poseen validez científica.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la hoja y el cerebro. Para que sepas si eres cortés, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Hoja:

Si viste primero la hoja, eres cortés y enamoradizo(a). Tienes problemas para vivir al máximo tu vida debido a que te haces problemas por asuntos que pocas veces suceden en la realidad. Jamás tomas una decisión sin antes consultar a tus familiares. Perdonas fácilmente. No sabes qué es el rencor. Nunca harías algo que pueda afectar a los que más amas.

Cerebro:

Si viste primero el cerebro, odias la hipocresía. Destacas por ser muy responsable. Te diriges hacia los demás de buena manera. Eliges rodearte de personas positivas. Te alejas de gente que no ve el mundo como tú. Nada pasa por alto delante de tus ojos. Tienes objetivos bien claros. Jamás bajas los brazos ni te das por vencido antes de tiempo.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios capaces de exponer cómo es una persona. Generalmente, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

