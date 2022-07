Ahora no te vamos a hablar sobre un acertijo visual, sino sobre un test de personalidad que ha destacado en las redes sociales por la información que es capaz de brindar a los usuarios. La prueba puede indicarte si eres una persona precavida, pero para ello debes decir qué viste primero en la imagen.

El zorro y el fuego son las únicas opciones presentes en la ilustración, de acuerdo a MDZ Online. Como cada ilustración posee un significado distinto, no mientas a la hora de dar tu respuesta. Por otro lado, recuerda que todo esto es un juego. Ningún resultado tiene una validez científica.

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el zorro y el fuego. Para que sepas si eres una persona precavida, tienes que decirnos que viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Zorro:

Si viste primero el zorro, sobresales por ser una persona muy estructurada. Tu familia es importante para ti. Nunca le harías daño a un familiar. No toleras las injusticias. Siempre analizas todos los pros y contras antes de elegir algo. Tiendes a ser muy precavido(a) a la hora de tomar decisiones. Odias cometer errores. Te es difícil reconocer una equivocación.

Fuego:

Si viste primero el fuego, posees un gran poder de observación. No soportas la falsedad. Huyes de la gente hipócrita. No sabes disimular lo que sientes. Eres muy bueno(a) dando consejos y honesto con todo lo que te sucede. Siempre vas al frente sin importar las consecuencias. Prefieres tener relaciones cortas, pero memorables. No crees en la monogamia.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

¿Te gustaría participar en otro test de personalidad?

