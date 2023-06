Estoy muy sorprendido. No puedo decirte lo contrario porque estaría mintiéndote y no quiero hacer eso. Este test de personalidad me ha dejado sin palabras. Gracias a él, puedo conocer cómo soy realmente. Participar en la prueba es una de las cosas más sencillas, así que te recomiendo que lo hagas. Te va a encantar tanto como “la que muestra un oscuro secreto de tu personalidad, según la forma en que sujetas un lápiz” y “la que determina si eres un líder innato, de acuerdo al tamaño de tu mano”.

El cepillo o peine que uses para arreglarte el cabello puede exponer tu verdadera manera de ser. Justamente, el test de personalidad que te traigo ahora trata sobre eso. Tienes que observar la imagen que está más abajo y responder qué elemento, de los que aparecen en la ilustración, utilizas para que tu pelo se vea lo más ordenado posible.

Mira la imagen y dime si usas un cepillo o peine para arreglarte el cabello

Solo tienes que mencionar un objeto. Puede ser un cepillo o un peine. No hay otra posible respuesta. Piensa bien antes de decir algo. La sinceridad es clave aquí. No pretendas mentir y después recibir información exacta sobre tu forma de ser. Sobre los resultados del test visual te informo que estos no poseen validez científica, pero soy muy impactantes.

Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, muestra varios cepillos y peines. (Foto: namastest.net)

El significado de tu respuesta

Opción 1:

Si usas este elemento, eres una persona que jamás pierde tiempo en la negatividad. Nunca te enojas. Destacas por ser afectuoso(a), sencillo(a) y por siempre estar contento(a) contigo mismo(a). Tratas de disfrutar cada momento de tu vida.

Opción 2:

Si utilizas este objeto, jamás aspirado al liderazgo. Eres una persona muy femenina y gentil. También sobresales por ser alguien elegante. Hablas siempre con dulzura y sonríes con ternura.

Opción 3:

Si usas este elemento, cambias de trabajo a cada rato debido a que piensas que eso te genera nuevas oportunidades. Eres una persona volátil, que cambia de opinión rápidamente. También destacas por ser amable. Siempre ayudas a la gente.

Opción 4:

Si utilizas este objeto, siempre dices la verdad. Jamás fanfarroneas. Eres muy humilde. Te gusta ser quien eres, a pesar de que a algunas personas no les agrade.

Opción 5:

Si usas este elemento, jamás gastas dinero en cosas innecesarias. Eres feliz con lo que tienes. Siempre eliges la ropa más cómoda y práctica. Inviertes tu dinero en viajes, salud y educación. Escoges muy bien a las personas que están contigo.

Opción 6:

Si utilizas este objeto, eres una persona muy conservadora. La estabilidad es tu principal cualidad. Los cambios te deprimen. Te cuesta adaptarte a las nuevas cosas y salir de tu zona de confort.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

