Y es que este tipo de test psicológicos suelen mostrarnos detalles de nuestra personalidad, nuestra misión de hoy no es ponerte complicadas las cosas, sino brindarte las herramientas necesarias para que puedas explorar más sobre ti en estos tiempos donde es más que necesario conocerse uno mismo. Con simplemente responder una interrogante con la verdad y no esconder algunos detalles para tener otro resultado. ¿Tienes conflictos que no puedes resolver o no sabes por qué te pasan algunas cosas? Pues a veces tiene que ver con cosas que dejamos pasar o no tenemos en cuenta y para eso llega este test viral.

Es así que llegamos a este test viral de personalidad. Una simple prueba psicológica que trata de mirar una imagen y percibir. Sí, así de simple. Mirar, abrir los ojos y quedarte con lo primero que viste en la fotografía. Debes reconocer qué fue lo primero que captaron tus ojos en la gráfica que vendrá líneas abajo, pero solo quedarte con lo primero.

En esta ocasión, solo hay dos posibilidades. Si miraste antes la imagen -la de la nota-, podrás darte cuenta que hay un agujero en forma humanoide. Las dos imágenes posibles son una cerradura de puerta y una persona llorando, pero no sabemos cuál es más distintiva que la otra. Cada persona puede tener una respuesta distinta y ello ayudará a conocer aspectos de su personalidad que puede que se le haya pasado por encima.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

¿Una persona llorando o una cerradura? Test viral que te dirá qué tipo de persona eres. (Tiempo: San Juan)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Ojo de la cerradura: si fue lo primero que viste significa que eres una persona aventurera, que no duda en mirar por el “cerrojo” para conocer nuevas experiencias. La libertad es una virtud o te gusta que te digan que hacer, no te gusta estar limitado. Muchas puertas se abrirán ante ti, pero no todas serán buenas, así que debes estar atento.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

