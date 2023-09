Vas a recordar esta fecha durante bastante tiempo porque acabas de ingresar a la nota de Depor donde está un test de personalidad con la capacidad de revelar quién eres realmente. La información la recibirás más rápido de lo que puedas imaginar y sin tener que hacer algo difícil. Es por todo eso que el contenido es un verdadero éxito en las redes sociales, al igual que el que consiste en “encontrar el camello en 10 segundos” y el que “revela algo nuevo sobre tu personalidad”.

Voy a ir directo al grano. En este test de personalidad tienes que mirar con mucha atención la imagen que me he encargado de colocar más abajo. Es importante que hagas eso porque luego debes indicar qué cristal, de todos los que hay en la ilustración, escoges. Puedes elegir el que más te guste. No hay ningún problema con eso.

Imagen del test de personalidad

Para ser más exactos, te cuento que en la imagen hay cuatro tipos de cristal. Está el de color azul, el rosa, el morado y el dorado. Piensa bien antes de seleccionar uno porque no podrás cambiar tu respuesta. Con respecto a los resultados, te informo que estos son impresionantes, pero no poseen validez científica.

TEST DE PERSONALIDAD | Esta imagen te muestra varios cristales diferentes. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test de personalidad

Cristal azul:

Si escogiste este cristal, no toleras la hipocresía ni la mentira. Te encanta la gente sincera y la buena compañía. Eres emocional. En ocasiones, tus pensamientos son confusos y no tienes tiempo para ti.

Cristal rosa:

Si elegiste este cristal, deleitas al sexo opuesto. Tu atractivo se complementa con tu optimismo y tu carisma increíble. Tu personalidad es brillante. Los cambios no te dan miedo. Te has vuelto más inteligente e independiente.

Cristal morado:

Si escogiste este cristal, cuando escuchas música, estás de buen humor y eres positivo(a). Posees un gran potencial. Tienes la capacidad de darle amor verdadero a tu pareja. Destacas por ser sincero(a), gentil y muy pasional.

Cristal dorado:

Si elegiste este cristal, eres un poco rebelde, aunque no siempre des esa impresión. Amas el cine. Puedes ver películas completamente distintas. Te encantan los libros que tienen un significado profundo.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

