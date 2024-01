De seguro te has preguntado cómo reaccionas ante situaciones diversas, ya sean buenas o malas. Todos tenemos formas distintas se sobrellevar las cosas y este test de personalidad se encarga de darte una mejor mirada sobre ti mismo. La prueba consta en mirar detenidamente la imagen, teniendo en cuenta que hay cuatro números con distintas acciones que hasta pueden ser consideradas de peligro. Es evidente que solo puedes hacer una de ellas primero. Lo que decidas hacer, revelará aspectos ocultos que, quizá, ignorabas o no conocías. Puede que seas alguien centrado que sabe mantener la calma o solo te gusta actuar en los mejores momentos que crees conveniente. Tienes miedo a la soledad, por lo que siempre buscas compañía. Para llegar hacia las soluciones, te recomendamos ser 100% sincero para así no tergiversar las posibilidades de respuesta.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: descubre más sobre ti, de acuerdo a tu reacción. (Foto: Facebook)

Mira los resultados del test de personalidad

Si decides apagar la tetera (1)…

Eres una persona apasionada y de mal genio. Toma decisiones rápidamente y sin dudar. Nada te impedirá alcanzar tu objetivo. Te aburres rápidamente con la monotonía. Te preocupas por tu seguridad y no te gustan las sorpresas.

Si decides contestar el teléfono (2)…

Puede significar que eres una persona centrada y diplomática. Te cuesta aceptar los errores de los demás. Una persona de negocios que es capaz de resolver varias cosas al mismo tiempo. Puede comunicarse fácilmente con la gente. Disfrutas haciendo amistades útiles y divirtiéndote en el centro de atención.

Si decides calmar al bebé que llora (3)…

Eres una persona tranquila e ingeniosa. Disfruta ayudar a los demás y está dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás. Te gusta estar en familia. Por eso, tienes miedo a la soledad y es importante que siempre haya alguien cerca de tuyo.

Si decides evitar que el perro destruya la almohada (4)…

No soportas el desastre. Un desastre tanto en casa como en tu vida. Es importante que tengas todo bajo control. No te calmas hasta que todo está como vos quieres. Deberías prestar más atención a las cosas materiales.

Te recomiendo ver este video

Descubre cuál es tu verdadera manera de ser con esta prueba basada en la forma de tu frente.

SOBRE EL AUTOR Ubaldo Villalobos Vidal Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.