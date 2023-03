Tantas cosas que hay en Internet y elegiste ingresar a esta nota de Depor para descubrir si eres una persona laboriosa. Créenos que no te arrepentirás al participar en el test de personalidad que te traemos en esta ocasión. Realmente solo tienes que decir qué viste primero en la imagen. Apenas lo hagas, recibirás esa información sobre ti.

La respuesta tiene un peso muy importante en la prueba, así que la mejor recomendación que podemos darte es que no mientas al contestar. No te ayudará en nada. Solo te perjudicará, ya que al engañar obtendrás datos que no corresponden a tu forma de ser y perderás tu tiempo.

También es necesario que sepas que si bien los resultados que brinda el test han causado un gran impacto en varios usuarios de distintas redes sociales, estos no poseen validez científica. Si pensabas que sí y por eso estabas a punto de participar, ya sabes la verdad. Pero ojo, esta no es la única prueba con esa característica. Por ejemplo, también está la que te permitirá descubrir aspectos ocultos de tu personalidad según la primera letra de tu nombre.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el ave y el corazón. Para que sepas si eres una persona laboriosa, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Ave:

Si viste primero el ave, sobresales por ser una persona laboriosa. Concretas lo que te propones. Consideras que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr. Tu familia es muy importante para ti. Jamás tomas decisiones de manera impulsiva. Analizas todos los pros y contras antes de elegir una alternativa. Eres amable, respetuoso(a) y muy cordial. Para ti, la vida es muy corta para no hacer las cosas que nos hacen felices.

Corazón:

Si viste primero el corazón, no te dejas influenciar por lo que otros dicen. Eliges vivir tus propias experiencias. Eres capaz de sacrificar tu propia felicidad con tal de ver bien a los que amas. Odias discutir. Prefieres mantenerte lejos de los problemas. Te vas de los lugares donde sientes que no puedes avanzar. No soportas a la gente mentirosa. Crees en las relaciones amorosas de larga duración.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que puede revelar cuál es tu verdadera forma de ser. Generalmente, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La contestación hará que el usuario sepa cómo es en realidad.