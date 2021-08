Los test y retos virales se han adueñado de Internet en estos últimos meses, pues a raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), miles de personas se encuentran buscando este tipo de contenidos para entretenerse en estos tiempos de confinamiento. Sin embargo, solo algunos logran sobresalir, ya sea por sus increíbles resultados o su alto grado de dificultad. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío con el cual podrás conocer detalles únicos de tu forma de ser.

Las pruebas psicológicas con imágenes no paran de generar sorpresa en las redes sociales. Diferentes usuarios hallaron en ellos a una gran alternativa para combatir el aburrimiento generado en estos tiempos de confinamiento. Además, estos sirven para conocer aspectos de su forma de ser en solo segundos. A continuación, te mostraremos una imagen que contiene dos figuras.

¿En qué consiste el test? Lo único que deberás hacer es prestar mucha atención a la ilustración y hacerle caso a lo que llame tu atención rápidamente. Aquí estarán todas tus respuestas. Es importante mencionar que el viral, a pesar de ser un juego, cuenta con validez científica.

Imagen del test

Foco

Si esta figura llamó rápidamente tu atención, significa que eres una persona que rara vez pasa desapercibida. Tienes objetivos claros en tu vida y haces hasta lo imposible para poder conseguirlos. Detestas que otros te den órdenes y no toleras a la gente falsa. Hace nuevos amigos con facilidad y siempre eres el centro de atención de todos los eventos a los que asistes. Te destacas por ser extrovertido y auténtico.

Cohete

Si viste rápidamente a esta figura, significa que eres una persona que sobresale por ser muy temerosa. No sabes tomar decisiones rápidas y recurres a tus seres más queridos para que te ayuden a elegir. Te caracterizas por tener los ojos siempre puestos en el futuro y te cuesta disfrutar del presente. Hasta que no aprendas a soltar lo que ya pasó, no podrás vivir en paz. Eres sumamente fiel en todas tus relaciones.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

