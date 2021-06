Los retos y test virales se han adueñado de Internet. A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), miles de cibernautas se encuentran en la búsqueda de este tipo de pruebas para entretenerse en estos tiempos de confinamiento. Ahora, te hemos traído un desafío que ha remecido la red social Facebook, pues miles de internautas han asegurado que su alto grado de dificultad lo hace destacar sobre los demás. Ojo, solo el 20% de participantes pudo dar con el resultado. ¿Te crees capaz de lograr el objetivo? Presta mucha atención.

Un nuevo y divertido acertijo visual ha puesto a ejercitar la vista de millones de usuarios en el ciberespacio. Los retos visuales han adquirido una gran popularidad en diferentes plataformas virtuales tras las medidas de aislamiento que se han tomado en distintos países del mundo.

A continuación, pondremos una lámina colorida donde podrás observar decenas de palomas una lado de la otra sobre un fondo azul marino. ¿En qué consiste la prueba? Deberás hallar a las dos aves flechadas que se encuentran camufladas entre las demás, las cuales serán difíciles de encontrar en una primera instancia. Ojo, no dejes pasar ni un mínimo detalle y apresúrate, que solo tienes 15 segundos para dar con la respuesta.

Imagen del reto

Encuentra a las dos palomas flechadas entre las demás en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Pinterest)

Complicado, ¿no? Así como tú, existen miles de participantes que se confiaron y no llegaron a dar con el objetivo. No te preocupes, puesto que hemos decidido darte 10 segundos más para que puedas ubicar a las dos palomas. Eso sí, no hay una tercera oportunidad, por lo que te aconsejamos a aprovechar este tiempo extra. ¡Vamos!

Solución del reto

Si llegaste hasta este punto es porque quizás no diste con la respuesta, pero en caso no fuese así, déjanos felicitarte por tus grandes habilidades visuales. Asimismo, como prometimos líneas arriba, revelaremos la ubicación de las dos aves diferentes al resto de la imagen de este nuevo reto viral. No olvides compartir esta prueba con todos tus contactos.

Esta es la ubicación de las dos palomas flechadas en la imagen de este nuevo reto viral. (Foto: Pinterest)

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

