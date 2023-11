Quizá te has preguntado sobre tu suerte en el amor, el test de personalidad de hoy será clave para conocer este aspecto fundamental de tu vida. Algunos espectadores y otros protagonistas, pero todos contamos con un aporte en este rubro de la vida. ¿Te animas a participar en esta prueba? Todo lo que tienes que hacer es ver la imagen principal, responder cuál es tu objeto favorito entre los expuestos de la imagen. Solo puedes quedarte con uno de ellos. Responde con total sinceridad porque alguna mentira podría comenzar a cambiar el rumbo de tu vida, como consecuencia de una mala decisión.

Observa la imagen del test de personalidad

El test de personalidad define si eres protagonista o espectador en el amor. (Foto: TiempoX)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste la bola disco...

Si tu elección fue la bola disco, probablemente en este momento de tu vida estás actuando como espectador, pues estás escondido en las sombras, aunque te gustaría ser quien llama la atención. Esta opción indica que eres una persona que hace todo por agradar a los demás, y que pretende sobresalir en sus relaciones a través del brillo que le entregas a otros, aunque eso te sigue relegando al segundo lugar y te hace sufrir.

Es importante que puedas empezar a verte a ti mismo como protagonista, y eso implica dejar de ser tan condescendiente con aquellos que te rodean, y sobre todo si no son capaces de ponerte como prioridad. Deja de buscar aprobación de los demás y encuéntrala en ti mismo, así obtendrás el protagonismo que tanto deseas.

Si elegiste la pareja de baile...

Si elegiste esta opción, es probable que hoy sí estés siendo protagonista de tu propia vida y experimentando las relaciones que quieres y de la forma que más te apetece. Para ti el ser espectador ya pasó, pues aprendiste del proceso de confiar en ti mismo.

Puede que todo eso que estás viviendo hoy se relacione también con el inmenso trabajo que has hecho en relación a tu autoestima y la manera en la que te percibes. Ahora, es importante que no pierdas la perspectiva y que entiendas que siempre hay altos y bajos en la vida. Protege las cosas que has construido y logrado este tiempo, para que no te nublen las luces ni te sientas embriagado en popularidad. Encontrar el punto medio es la mejor opción.





Te recomiendo ver este video

Muchas personas no pueden creer los resultados que brinda este test de personalidad, pues es capaz de revelarte varios detalles de tu forma de ser.