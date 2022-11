En este momento, estás muy cerca de saber cómo eres en realidad. Y es que aquí te presentamos un test de personalidad en el que solo debes contestar qué viste primero en la imagen para descubrir cuál es tu verdadera forma de ser. ¿Una oportunidad única? Claro que sí. ¿Vas a desaprovecharla? Esperamos que no. ¡Vamos! ¡No te quitará mucho tiempo!

Debido a la información que es capaz de brindar, la prueba está dando que hablar en las redes sociales. A muchos usuarios, de distintas partes del mundo, les ha gustado bastante y eso nos parece genial. No queremos ser aguafiestas, pero es importante que tengas en cuenta lo siguiente: los resultados que recibirás al participar no poseen validez científica. ¡Ojo!

Francamente, eso no quita el hecho de que el test de personalidad que motivó esta nota te hará pasar un buen rato. Solo consideramos apropiado no esconderte lo que hemos averiguado. Sin más qué decir, ¡adelante! ¡Participa en la prueba de una vez! No olvides que es una idea estupenda compartirla con tus familiares y amigos más cercanos.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

No hay muchas opciones en la imagen de este test de personalidad. Nada más hay dos: el fuego y el foco. Cada alternativa posee una información diferente que tú podrás leer apenas des tu respuesta y te dirijas más abajo. Recuerda que mentir está prohibido en la prueba. Si planeabas hacerlo, cambia de parecer. De lo contrario, perderás tu tiempo.

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el fuego y el foco. Para que sepas cómo eres realmente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Fuego:

Si viste primero el fuego, no crees en las relaciones amorosas a largo plazo. Prefieres vínculos de corta duración, pero intensos. Para ti, es mejor una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa. Eres muy honesto(a) con lo que te sucede. Te alejas de la gente hipócrita. No toleras la falsedad. Vas al frente sin importar las consecuencias.

Foco:

Si viste primero el foco, eres una persona amable y tratable. Entablas conversaciones con desconocidos sin problemas. Te encanta hacer amigos nuevos. Sobresales por ser sociable y por tu autenticidad. Quienes te conocen van hacia ti para que los orientes a tomar decisiones. Das buenos consejos. No le das importancia a lo que otros opinan sobre ti.

¿Qué es un test?

Los test de personalidad son cuestionarios que exponen cómo es una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar solo una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser. ¡Así de simple!

