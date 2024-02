Para muchas personas no es fácil entender cómo es su carácter y que tiene que hacer para poder controlarlo en diversas situaciones. El test de personalidad se encargará de resolver algunas dudas, dándote la mano para manejarte y destacar frente a todas las personas que te rodean. La idea es fácil, solo tienes que mirar la imagen detenidamente con la composición de tres formas distintas de dedos, de los cuales uno de ellos te hará sentir identificado. El fondo blanco solo es un factor distractor, pero estoy seguro que ni lo notaste porque te has centrado en el objetivo de esta prueba, que ya es viral en todas las redes sociales. No existe tiempo límite alguno para ir párrafos abajo y conocer los resultados, pero sí te pido que seas muy sincero para no desviar la idea. ¿Estás preparado?

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: la forma de tu dedo revela tu carácter. (Foto: Facebook)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste la opción A..

Si tus dedos tienen esta forma, odias la mentira y la hipocresía. Eres una persona justa, un poco excéntrica, arrogante y muy emocional, aunque finges ser fuerte y simpática. Posees un gran corazón, pero con quienes no son cercanos a ti puedes llegar a ser frío(a).

Si elegiste la opción B..

Si tus dedos tienen esta forma, no pareces alguien sensible, pero lo eres. También destacas por ser leal. Temes que te lastimen. No estás acostumbrado(a) a tomar la iniciativa para unir a la gente. Cuando te enamoras, solo piensas en esa persona.

Si elegiste la opción C..

Si tus dedos tienen esta forma, posees un corazón tierno. Perdonas rápidamente. No soportas discutir con alguien por mucho tiempo. No quieres desafíos. Tampoco hacer algo que no sabes. Puedes llegar a ser asertivo(a). Respetas las opiniones de los demás.

