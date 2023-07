Cada acción que realizamos refleja detalles de nuestra personalidad. Pero, ¿sabías que hasta los cubiertos que usamos para alimentarnos pueden describir nuestra forma de ser? Precisamente, el test de personalidad que te dejaré enseguida tiene la facultad de mostrar si somos realmente educados o no con simplemente elegir un par de cubiertos que aparecen en la imagen. Este test es uno de los más reveladores que se ha difundido en las últimas semanas, pues además ha sido desarrollado por los creadores de “elige el garabato que más te guste y descubre la situación de tu estado mental” y “conocerás si eres buena o mala persona de acuerdo al primer animal que veas” .

Visualizarás hasta cinco alternativas y tú deberás elegir solo una de las opciones. Específicamente debes escoger la forma en que tú sueles dejar los cubiertos luego de terminar tus alimentos. Piensa detenidamente y selecciona la alternativa con sabiduría.

Observa las alternativas y elige solo una

Como te indiqué anteriormente, bastará una elección para descubrir los resultados de este revelador test. Pero te recuerdo algo importante antes de continuar: esta prueba no tiene validez científica comprobada, solo fue desarrollada para divertir a los internautas.

Tendrás que escoger únicamente una opción y luego conocerás los resultados del test de personalidad. | Foto: namastest

Conoce los resultados del test de personalidad

Opción 1: Eres la clase de persona directa y que no anda con rodeos. Una vez terminas algo vas a por la siguiente actividad; no te gusta estar quieto todo el tiempo y puedes sub comunicarlo con tus acciones. Además, no sueles quedarte en lugares que no te suman y te cansen, también te pasa con las personas.

Opción 2: Eres alguien que nunca se queda satisfecho y siempre buscas probar un poco más. Te gusta vivir experiencia de todo tipo y sabes comportarte delante del resto. Aprendes de culturas y las formas de comunicarte para acrecentar tus relaciones con los otros.

Opción 3: Dejas ver a la otra persona lo agradecido que te sientes de compartir a su lado. Eres cordial, amable y muy receptivo. Estos gestos hacen que tu compañía sea bien recibida; te toman como alguien confiable y con modales.

Opción 4: Eres alguien que prefiera la transparencia siempre y además no le gustan las cosas en doble sentido. Sueles ser directo y pocas veces te causa agrado las cosas sin importancia.

Opción 5: Sub comunicas que lo que acaba de pasar no fue de tu completo agrado, pero tratas siempre de guardar el perfil bajo. Sueles cambiar tu estado de ánimo cuando el momento lo amerita, y muchas veces eres tomado como alguien muy simpático.

¿Qué ventajas tiene la persona que trabaja en su autoconocimiento?

Gracias al autoconocimiento, un trabajador podrá identificar todas aquellas características que lo definen y distinguen en relación con su profesión o puesto laboral. Es decir que podrá identificar las cualidades positivas y negativas que lo hacen único y lo diferencian de sus demás compañeros.

¿Qué tan fiables son los test de personalidad?

Ante todo, un test de personalidad tiene que ser fiable y científicamente válido. En otras palabras, tiene que medir con criterios científicos lo mensurable, por ejemplo, rasgos de personalidad relevantes para el entorno laboral actual.

¿Cómo podemos conocernos mejor?

Para llegar a conocernos a nosotros mismos tenemos que saber dónde y cómo mirar, observar nuestra personalidad, tener claros los puntos fuertes y cómo mejorar aquellos que creemos débiles. Parte de la autoaceptación y de la necesidad de alcanzar siempre el pleno desarrollo.

