Si tienes tiempo libre y deseas saber más sobre ti, ¿qué te parece si participas en un test de personalidad? En esta nota te traemos uno que es capaz de revelarte si eres una persona insegura. ¿Cómo? Solo tienes que indicar qué ves primero en la imagen, según MDZ Online.

En la ilustración hay dos opciones: la zanahoria y el cohete. Cada alternativa posee un significado diferente, por lo que te recalcamos que no debes mentir a la hora de dar tu respuesta en esta prueba viral psicológica. Ahora que ya sabes todo ello, ¡adelante!

Imagen del test viral 2022

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona insegura. Solo dinos qué ves primero. ¿La zanahoria o el cohete? (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Zanahoria:

Si lo primero que viste en la imagen fue la zanahoria, eres una persona muy insegura. Tus miedos no permiten que explotes tu potencial. Nunca disfrutas lo que vives. Te cuesta mucho actuar con rapidez. Tu familia es muy importante para ti. No haces nada sin antes consultar a las personas más cercanas a ti. Vacilas en tus decisiones y eventualmente no eliges nada. Te preocupa bastante lo que pueda suceder en el futuro.

Cohete:

Si lo primero que viste en la imagen fue el cohete, eres una persona que le gusta tener todo controlado. Eres inteligente y no sueles alardear sobre tus capacidades. Normalmente perdonas con rapidez. No sabes lo que es sentir culpa. Detestas seguir las modas. Rara vez pasas desapercibido(a). Eres auténtico(a). Mucha gente te ve como un referente por tu modo de encarar la vida. No le das trascendencia a lo que otros opinan sobre ti. La libertad es lo más valioso que tienes.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.