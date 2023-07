Debo confesar que el test de personalidad que te presento aquí me ha ayudado bastante. Y es que pudo sacar a la luz mi verdadera forma de ser de una manera que jamás pasó por mi cabeza. No tengo ninguna duda que te agradará conocerte a la perfección participando en esta prueba, que no deja de llamar la atención en las principales redes sociales. Sí, está en boca de varios usuarios, así como estuvieron otras excelentes, como “la que revela tu estado mental actual, de acuerdo al garabato que escojas” y “la que expone la verdad de tu relación sentimental”.

Definitivamente, participar en este test de personalidad será una de las actividades menos complicadas que realizarás y la que más alegría te generará en toda la semana. No tengo problema alguno en decir todo eso porque en la prueba solo debes señalar qué viste primero en la imagen que está más abajo para obtener acceso a la información sobre cómo eres realmente. Indicar ello es algo que no te quitará bastante tiempo. Solo asegúrate de responder con la verdad. Mentir te jugará en contra.

La imagen del test de personalidad

El corazón y la nota musical son los únicos elementos que están presentes en la imagen del test de personalidad. Te lo recalco para que no cometas el error de mencionar algo distinto. Por otro lado, aprovecho en comentarte que los resultados que leerás más abajo son impactantes, pero carecen de validez científica.

TEST DE PERSONALIDAD | Esta imagen, que posee un fondo de color celeste, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de una nota musical. (Foto: MDZ Online)

Conoce los resultados del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, no guardas rencor. Prefieres no estar ofendido(a) con alguien. Eres una persona amorosa. Tu familia es muy importante para ti. Te encanta la libertad. No te gusta adelantarte a los hechos. Prefieres sorprenderte. No te haces problemas por asuntos que no tienen relevancia.

Nota musical:

Si viste primero la nota musical, destacas por tu inteligencia y por tu gran poder de observación. Eres meticuloso(a), detallista, creativo(a) y fiel. Crees en las relaciones amorosas duraderas. Resuelves fácilmente cualquier problema. Inspiras respeto, seguridad y confianza. Das buenos consejos.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

