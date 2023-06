Sé muy bien que tienes muchas cosas que hacer, pero te pido que te tomes un tiempo para participar en este test de personalidad, pues al hacerlo podrás descubrir rápidamente si eres una persona indecisa o no. Yo, al inicio, no creía que eso fuera posible; sin embargo, ese pensamiento cambió cuando recibí los resultados de la prueba, que no es la única que hay en Depor, ya que también están, por ejemplo, “la que expone tu forma de ser, según la forma de tu dedo meñique” y “la que te permitirá saber tu propósito en la vida, de acuerdo a lo que identifiques en una imagen”.

Justamente, la última en mención se parece a la de esta nota, ya que aquí tienes que mirar, por unos cuantos segundos, la ilustración que se encuentra más abajo. Tras ello, debes indicar qué es lo que viste primero. Tu respuesta es fundamental para que recibas la información sobre tu persona, así que no mientas.

Observa la imagen del test de personalidad

La imagen de este test de personalidad no posee muchas opciones. Realmente solo hay dos: la mujer y el ave. Cada alternativa esconde un significado diferente que leerás después de haber dado una contestación sincera. Si bien los resultados no tienen validez científica, los usuarios que se sumaron a esta prueba no se arrepintieron de su decisión.

Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de una mujer y el de un ave. (Foto: MDZ Online)

Lee los resultados del test de personalidad

Mujer:

Si viste primero a la mujer, nunca harías algo para dañar a otro de manera intencional. No soportas sentirte rechazado(a). Tu inseguridad te juega malas pasadas. Eres celoso(a) e indeciso(a). Te cuesta tomar decisiones. También destacas por ser muy fiel y leal.

Ave:

Si viste primero el ave, tu familia es muy importante para ti. Con tal de ver felices a tus seres queridos, eres capaz de dar todo. Por tu manera de encarar la vida, muchos te ven como un referente. Jamás tienes un “no” como respuesta. Vives como si no existiera un mañana.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

Gracias a este test de personalidad, he aprendido a comprender mejor a otras personas, ya que permite saber cómo afrontarán determinadas situaciones. Además, la prueba te ayuda a conocer cómo tú mismo actuarás ante esas circunstancias.

