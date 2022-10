Hoy Depor te presenta el test de personalidad que ha dejado boquiabierto(a) a todo aquel usuario que ha participado. Y es que es capaz de revelar cómo es realmente una persona. Para sumarte a la prueba solo tienes que decir si viste primero los pies o el corazón en la imagen.

¿Te das cuenta que solo consiste en dar una simple respuesta? Esta es una oportunidad de oro que no debes desaprovechar. Ojo que la contestación tiene un gran peso aquí, así que no se te vaya ocurrir mentir.

Por otro lado, también te mencionamos que los resultados que encontrarás más abajo en esta nota no tienen validez científica. Habiéndote recalcado todo ello, participa en el test de personalidad. Vas a ver que no te arrepentirás.

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: los pies y el corazón. Para que sepas cómo eres realmente, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Pies:

Si viste primero los pies, eres muy selectivo(a) con tus vínculos afectivos. Eres de palabra, fiel, muy leal y amable. Transmites confianza. Pocos conocen a profundidad tus sentimientos. Entregas tu corazón a pocos. Por tu cículo íntimo eres capaz de dar todo sin importar las consecuencias.

Corazón:

Si viste primero el corazón, destacas por ser alguien que disfruta del tiempo al aire libre. Eres generoso(a) y solidario(a). Te dejas sorprender con lo que pasa día a día. Prefieres no generarte falsas ilusiones. Sueles perdonar con facilidad. No guardas rencor. No prejuzgas. Amas la libertad.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son capaces de revelar cómo es una persona. Las pruebas que abundan en las redes sociales, por lo general, consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Te animaste a participar en otro test de personalidad?

Este test de personalidad no es el único que existe. En Depor hemos dado a conocer varios para que tú tengas qué hacer en tus ratos libres. Todos te permitirán saber más sobre tu persona. Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.