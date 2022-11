Sinceramente, esperamos que tu día sea muy bueno, pero tranquilamente podría ser el mejor de la semana si te sumas al test de personalidad que te presentamos aquí. Solo tienes que decir qué viste primero en la imagen que acompaña esta nota. Con el simple hecho de dar esa respuesta, podrás descubrir cómo eres en realidad. ¡Es una oportunidad única!

Si aún no sabes si debes participar o no en la prueba, déjanos contarte algo sumamente importante: todos los usuarios que decidieron sumarse acabaron fascinados con la información que recibieron. Esa misma experiencia podrías vivir tú en este preciso momento. ¡No permitas que se te escape el tren! ¡Es ahora o nunca!

También tenemos que recalcar que ningún resultado que brinda el test de personalidad que motivó esta nota posee validez científica. Decirte lo contrario sería engañarte y, definitivamente, no queremos hacer eso. No nos gusta. Siempre nos hemos caracterizado por decirte las cosas como son. Esta vez no será la excepción.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Te recalcamos a cada rato que en la imagen de este test de personalidad nada más están el cerdo y el corazón porque hay usuarios que han manifestado que vieron otras cosas en la ilustración. Si dices algo distinto a las alternativas señaladas, perderás tu tiempo. ¡Ojo con eso! ¡Después no comentes que no te avisamos!

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el cerdo y el corazón. Para que sepas cómo eres, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Cerdo:

Si viste primero el cerdo, sobresales por tener objetivos claros. No paras hasta lograr lo que te propones. Te adaptas a lo que sea cuando se te presenta un conflicto. Posees una gran inteligencia. No le das importancia a asuntos sin sentido. Paras alegre. Piensas que la vida es muy corta como para hacerte mala sangre por problemas insignificantes.

Corazón:

Si viste primero el corazón, no soportas que te den órdenes. Rara vez prejuzgas. Eliges conocer a las personas. Tratas a los demás de la misma forma que te tratan. No sueles guardar rencor. Te vas de los lugares donde sientes que no puedes crecer. Te encanta ponerte a prueba en desafíos. Te fascina pasar tiempo al aire libre. Prefieres vivir tus propias experiencias.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es un cuestionario que puede revelar cómo es una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una interrogante: ¿Qué ves primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser. ¡Así de simple!

