Todos tenemos una forma distinta de iluminar a la gente con buenas acciones. El test de personalidad te ayudará a saber cómo es tu aporte y qué tanto puede influir en lo que piensan tus amistades más cercanas. Como es de costumbre, gracias a estas pruebas podemos mejorar o prevenir ciertas situaciones en nuestro día a día. Lo primero que debes hacer es respirar profundo y observar la imagen detalladamente, luego debes elegir entre una de las luces. Son dos opciones posibles, pero solo una de ellas puede ser de tu elección. Recuerda que tienes que ser 100% sincero con lo que eliges, ya que una mala elección podría desviar todo lo bueno o malo que arrojará la resolución del desafío. La prueba no tiene tiempo límite, por lo que puedes ver con tranquilidad, aunque no me queda dudas que tu ansiedad podrá más.

Observa la imagen del test de personalidad

Test visual: descubre cómo iluminas a los demás. (Foto: TiempoX)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste el foco...

El foco nos habla de una persona muy inteligente y sabia. Eres alguien creativo que siempre tiene muy buenas e innovadoras ideas , sin embargo, uno de tus grandes defectos es que eres egoísta e ególatra, por lo que rara vez compartes tus triunfos o conocimientos con la gente de tu alrededor.

Si te quedaste con la lámpara de escritorio...

Esta imagen nos habla de alguien flexible, que sabe adaptarse a las distintas situaciones, contextos y personas de la vida , pues al igual que una lámpara de escritorio, tiene las cosas muy claras. Sin duda una de tus principales cualidades es que iluminas a la gente de tu alrededor, ayudándola a observar aquellas cosas que no ven.

