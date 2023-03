La imagen que acompaña esta nota de Depor corresponde a un test de personalidad que es capaz de revelar si eres una persona liberal o no. Si quieres saber cuál es tu verdadera forma de ser, solo tienes que decir qué viste primero en la mencionada gráfica. ¡Nada más! ¡No lo pienses tanto!

El foco y el gato son las alternativas presentes en la gráfica. No hay otro animal ni mucho menos otro objeto. Es importante dejarte en claro eso porque si mencionas algo que no está ahí, la prueba no podrá sacar a la luz cómo eres realmente. Muchos usuarios cometieron el error de decir cualquier cosa y perdieron su tiempo.

Tras decir lo que tus ojos captaron en primera instancia, tienes que revisar los resultados del test de personalidad, los cuales están más abajo. Estos no poseen validez científica, pero son muy impactantes. También es necesario que sepas que en Depor hay más pruebas capaces de brindarte información importante. Por ejemplo, una puede mostrar tus fortalezas y debilidades.

Imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el foco y el gato. Para que sepas si eres una persona liberal, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Solución del test de personalidad

Foco:

Si viste primero el foco, eres una persona liberal, auténtica, extrovertida y muy generosa. Haces amigos fácilmente. Jamás pasas desapercibido. Eres el centro de atención en los eventos a los que vas. Tu familia es muy importante para ti. Posees objetivos muy claros. No soportas a la gente falsa. Odias que te den órdenes.

Gato:

Si viste primero el gato, sobresales por ser una persona a la que no le agrada discutir. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Perdonas fácilmente. No guardas rencor. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. No te agrada la zona de confort. Para ti, la gente es capaz de cambiar sin importar los errores que cometieron.

