Vamos a ser directos contigo. En este test de personalidad no vas a hacer nada complicado para descubrir si eres o no generoso(a). Simplemente tienes que decir qué viste primero en la imagen. Esa contestación es más que suficiente para que conozcas tu verdadera forma de ser. ¡Aprovecha la oportunidad!

En la ilustración de esta prueba hay animales. Dos para ser más exactos. ¿Cuáles son? Pues el gato y el ave. El primero que tus ojos capten es el importante. El otro no. Cada alternativa indicada posee un significado diferente, así que mentir no es algo que deba estar en tu mente. Responde con sinceridad.

Los resultados de este test de personalidad los vas a encontrar más abajo. No se van a mover. Todos son sorprendentes, según varios usuarios. El detalle es que ninguno posee validez científica. Por otro lado, ten en cuenta que hay más pruebas en la página web de Depor. Una que es la favorita de miles puede revelar quién te desea mala suerte.

Imagen del test de personalidad del gato y el ave

Esta ilustración, que posee un fondo de color morado, te muestra dos dibujos: el de un gato y el de un ave. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test de personalidad del gato y el ave

Gato:

Si viste primero el gato, te caracterizas por no prejuzgar. No te agrada discutir. Solo lo haces cuando no tienes otra opción. Destacas por tu bondad y por tu amabilidad. Eres generoso(a). Perdonas rápidamente. No guardas rencor. Te alejas de la gente negativa. Te encantan las sorpresas.

Ave:

Si viste primero el ave, eres respetuoso(a), muy cordial y perseverante. Consideras que la vida es muy corta para no hacer lo que te apasiona. Jamás dejas un proyecto a la mitad. Consideras que con esfuerzo y dedicación todo se puede alcanzar. Analizas todos los pros y contras antes de tomar decisiones.

