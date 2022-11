¿Te has preguntado cuál es el test de personalidad que ahora mismo está causando revuelo en las redes sociales? Bueno, te indicamos que es el que motivó esta nota de Depor. El impacto que ha generado se debe a su capacidad para revelar si una persona es justa. Para que tú conozcas si eres así o no, solo debes responder qué viste primero en la imagen.

Siempre nos hemos caracterizado en decirte las cosas como son. Esta vez no va a ser la excepción. La prueba que te traemos el día de hoy no posee resultados con validez científica, aunque para muchos usuarios sí los tenga. Pero no creas que esta es la única así, ya que en Internet hay bastantes.

Participar en este test de personalidad no te quitará mucho tiempo. Apenas digas lo que viste primero en la imagen que acompaña la nota, tienes que pasar a leer el significado de tu respuesta. ¿En qué parte se encuentra eso? Pues más abajo. Ahora que ya te dejamos en claro todo, ¡adelante!

Mira aquí la imagen del test de personalidad

La mano y el fuego son las opciones que te presenta la imagen del test de personalidad. No hay más alternativas. La que finalmente menciones, expondrá tu verdadera forma de ser. Claro está, tienes que ser sincero(a) a la hora de dar tu respuesta. Si no dices lo que tus ojos captaron en primera instancia, perderás tu tiempo.

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la mano y fuego. Para que sepas si eres una persona justa, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Mano:

Si viste primero la mano, eres alguien capaz de dar todo por su familia. No te conformas. Siempre buscas nuevas aventuras. No te limitas a hacer nada. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. Vives tus días como si no existiera un mañana. Para ti, el paso por la Tierra es muy breve.

Fuego:

Si viste primero el fuego, posees una inteligencia y una memoria brillante. Nada se te pasa por alto. Te alejas de la gente hipócrita. No toleras la falsedad. Para ti, es mejor una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa. Eres justo(a) y muy honesto(a). No sabes ocultar lo que sientes. Siempre vas al frente sin pensar en las consecuencias. Destacas por dar buenos consejos.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que exponen cómo es realmente una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder solo una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser. ¡Así de simple!

