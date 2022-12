Si te cansaste de participar en acertijos visuales, te damos la posibilidad de que ahora te sumes a un test de personalidad. Ojo que no es cualquiera. El de esta nota de Depor puede revelar si eres una persona respetuosa. Sí, tal y como acabas de leer. Solo tienes que indicar qué viste primero en la imagen.

Como podrás darte cuenta, lo que se te pide hacer es algo muy sencillo. Nada del otro mundo. Es por eso que decimos sin problema que en un dos por tres conocerás cuál es tu verdadera forma de ser. Claro está, la sinceridad a la hora de dar tu respuesta es muy importante.

¿Por qué decimos lo último? Porque si mientes, el test de personalidad no podrá revelar cómo eres en realidad. Sí, no es broma. También es necesario que sepas que los resultados de la prueba (los cuales encontrarás más abajo) no poseen validez científica. Ahora que ya te mencionamos todo ello, ¡adelante!

Mira aquí la imagen del test de personalidad

La cruz, el ave y el fuego son las únicas opciones presentes en la imagen del test de personalidad. Sí, esta vez no hay dos alternativas. Hay más. Pero lo que tienes que hacer no ha cambiado. Solo dinos lo que tus ojos captaron en primera instancia para que sepas si eres una persona respetuosa.

Esta ilustración te muestra tres alternativas: la cruz, el ave y el fuego. Para que sepas si eres una persona respetuosa, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Cruz:

Si viste primero la cruz, destacas por tu lealtad, por tu inteligencia y por ser muy creativo(a). No te enamoras con facilidad. Le das más importancia a lo que dicta tu cerebro antes que el corazón. Eres una persona fría. No te agrada discutir. Jamás levantas tu voz, al menos que sea necesario. Siempre cumples con tu palabra.

Ave:

Si viste primero el ave, sobresales por ser una persona aplicada, perseverante, respetuosa, amable y muy cordial. Analizas los pros y los contras antes de elegir algo. Nunca tomas una decisión de manera impulsiva. Consideras que la vida es muy corta como para no hacer las cosas que nos hagan felices.

Fuego:

Si viste primero el fuego, no crees en la monogamia. Te alejas de la gente hipócrita. No soportas la falsedad. Prefieres tener relaciones cortas, pero bien intensas y memorables. Eres muy honesto(a) con lo que te pasa. Das buenos consejos. Vas hacia adelante sin importar las consecuencias.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que permitirá que sepas cuál es tu verdadera forma de ser. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario conocer cómo es realmente.

¿Quieres participar en otro test?

Si quieres participar en otro test de personalidad, te informamos que en la página web de Depor hemos compartido muchos. Cada prueba que hallarás podrá ayudarte a conocerte mejor. ¡Aprovecha eso! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.