Teniendo en cuenta que estamos rodeados de un mundo donde las primeras impresiones y las percepciones externas juegan un papel fundamental en nuestras interacciones sociales, existe la constante pregunta de cómo somos percibidos por los demás. Los test de personalidad se han convertido en una herramienta popular no solo para el autoconocimiento, sino también para entender este tipo de interrogantes que rondan nuestro acontecer diario. En la presente prueba podrás notar dos pájaros distintos (un colibrí y una paloma) que llamarán completamente tu atención; sin embargo, el objetivo de este desafío es que solo te quedes con uno de ellos, quizá el que más te gusta. Para resolverlo no necesitas un tiempo límite porque quiero que seas consciente de lo que quieres en la vida y no te equivoques. Necesito que seas 100% sincero y así evitarás problemas mayores porque no tendrás un veredicto erróneo.

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: descubre qué piensan sobre ti. (Foto: TiempoX)

Mira los resultados del test de personalidad

Si te sientes atraído por la figura del colibrí...

Es posible que quienes te rodean y apenas te conocen perciban en ti a una persona apasionada, llena de energía y con la capacidad de adaptarse a distintos escenarios de la vida. Esta percepción puede generar cierta envidia, ya que te ven como alguien que irradia luz y, a veces, puede robar el protagonismo. Sin embargo, es importante recordar que no puedes responsabilizarte por cómo los demás te perciben.

Si tu elección en este test recae en la paloma...

Es probable que quienes no te conocen profundamente te vean como una persona tranquila y pacífica que busca pasar desapercibida. Al mismo tiempo, podrían considerarte poderoso y atractivo. Vale mencionar que esta pose de perfección y equilibrio puede generar cierta desconfianza, ya que pueden dudar de cuánto de ello es genuino. Quizás sea hora de permitir que te conozcan un poco más para despejar esas dudas.

