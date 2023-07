Para muchas personas es difícil creer esto, pero lo diré: podemos saber cómo somos, de acuerdo a algunas partes de nuestro cuerpo. Eso lo he corroborado al participar en el test de personalidad de esta nota, el cual señala que la forma de tu frente es capaz de ayudarte a conocer tu verdadera identidad. Sí, en serio. Pasa un agradable momento sumándote a esta prueba, así como lo hiciste con “la que revela el trauma infantil que influye en ti” y “la que te ayuda a conocerte a la perfección, según tu colibrí favorito”.

Realmente no es una mala idea que te mires en un espejo antes de participar en este test de personalidad. Te lo comento porque en la imagen que está más abajo apreciarás varios tipos de frente y tú tendrás que elegir la alternativa que vaya mejor contigo. Si seleccionas la opción correcta, los resultados que recibirás corresponderán a tu manera de ser.

Mira la imagen del test de personalidad

Para ser exactos, hay 7 tipos de frente en la ilustración. Cada alternativa esconde una información distinta, pero ojo que ninguna posee validez científica. Eso te lo recalco de una vez. Si no tienes ningún problema con ello, ¡adelante! No pierdas más tiempo. ¡Guerra avisada no mata gente! ¡Recuérdalo siempre!

TEST DE PERSONALIDAD | Esta imagen, que posee un fondo de color blanco, muestra varios tipos de frente. (Foto: namastest.net)

Estos son los resultados del test de personalidad

Opción 1:

Si tienes la frente ancha, eres una persona inteligente. Posees muchas habilidades. Tienes la capacidad de hacer cualquier trabajo y mucho antes del tiempo límite. Tu sexto sentido te ayuda a saber lo que va a pasar antes que otros.

Opción 2:

Si tienes la frente estrecha, no te agrada la multitud. Evitas ser el centro de atención. Eres una persona muy solitaria y emocional. Producto de ello, algunas veces, te olvidas de usar tu mente racional.

Opción 3:

Si tienes la frente recta, tu vida sigue una línea recta. Te agrada lo sencillo. Eres estricto(a). Jamás descuidas tus necesidades y tu felicidad. Si le das tu corazón a alguien es porque consideras que estarás siempre con esa persona.

Opción 4:

Si tienes la frente curva, estás lleno(a) de vida. Eres muy positivo(a). Tienes la capacidad de iluminar una habitación con solo entrar a la misma. La gente de tu alrededor busca causarte una buena impresión.

Opción 5:

Si tienes la frente en forma de ‘M’, posees un don para el arte y una imaginación muy viva. Paras con la cabeza en las nubes.

Opción 6:

Si tienes la frente que se parece un poco a la cima de una montaña, eres una persona muy afortunada, amable y sociable. Te encanta liderar. Sabes lo que quieres y cómo conseguirlo.

Opción 7:

Si tienes la frente irregular, eres una persona terca. Quieres que las cosas vayan en la dirección que se han propuesto. Buscas satisfacer tus deseos. Puedes llegar a ser irónico(a) en las conversaciones.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

