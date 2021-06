Los test y retos virales se han convertido en la sensación de Internet en estos últimos meses. A raíz de la pandemia del coronavirus (COVID-19), miles de cibernautas se encuentran en la búsqueda de este tipo de pruebas para entretenerse en estos tiempos de confinamiento. Ahora, te hemos traído un nuevo desafío con el que podrás conocer si eres una persona ingenua.

¿Quieres conocer aspectos ocultos de tu personalidad? En la imagen que pondremos a continuación, podrás observar dos figuras. Solo una de ellas tendrá la respuesta que tanto buscabas. ¡Hazle caso a tu intuición! Asimismo, es importante señalar que esta prueba no es solo un juego, puesto que cuenta con una validez científica que la hace mucho más asombrosa.

En Depor estamos acostumbrados a publicar este tipo de test diariamente, por lo que te recomendamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido para que estés concentrado al máximo y resuelvas el desafío de manera óptima. Asimismo, te recordamos que no existe un límite de tiempo, así que hazlo con mucha calma.

Imagen del test

Escoge una de las dos figuras de la imagen y descubre aspectos ocultos de tu personalidad. (Foto: mdzol.com)

Solución del test

Cisne

Si viste rápidamente esta figura, significa que eres una persona que se destaca por ser muy sencilla y transparente. Asimismo, no te gusta guardar rencor hacia nadie e incluso, muchas veces eres algo ingenuo en tus relaciones. Pretendes que todos te traten como tu lo haces y frecuentemente peleas al arte cuenta que esto no se lleva a cabo en la realidad. No toleras la injusticia y la hipocresía, pues eres muy bondadoso y generoso con todos los demás.

Rostros

Si viste rostros rápidamente, significa que eres una persona que sobresale por su tranquilidad. No sueles enseñar tus sentimientos delante de cualquier y muchos te consideran una persona muy fría. Sin embargo, con tu círculo cercano eres muy amoroso y cálido. Detestas poner etiquetas a la gente, pues ante de tomar una postura o un juicio sobre alguien, prefiere conocerlo en profundidad. Eres muy bueno resolviendo problemas y dar consejos es tu especialidad.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

