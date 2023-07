Debo confesar que al inicio no era muy fan de este test de personalidad, pero el tiempo supo cambiar mi perspectiva para bien. Aunque no lo parezca, esta prueba puede determinar tu edad mental según la cantidad de perros en observes en la imagen principal. ¿Confías lo suficiente en mi como para participar? De los creadores de ‘’ elige uno de los cuatro animales y descubre qué imagen tienen las personas de ti ’’ o ‘’ descubre si eres una persona lógica o creativa con responder qué viste primero ’’, este ejemplar goza de mucha popularidad en Internet debido a su capacidad de revelar cuántos años tiene tu mente en segundos. No hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente debes responder con sinceridad sobre el número de canes que logras visualizar en esta imagen. ¡Buena suerte!

La edad mental es una forma de medir cómo percibimos y enfrentamos el mundo que nos rodea. A diferencia de nuestra edad cronológica, que es simplemente el número de años que hemos vivido, nuestra edad mental tiene en cuenta nuestra forma de pensar, sentir y actuar. En este artículo, te invitamos a realizar un test de personalidad que te ayudará a descubrir cuántos años tiene tu mente.

Observa la imagen del test de personalidad

Realizar un test de personalidad para conocer tu edad mental puede brindarte una nueva perspectiva sobre cómo te enfrentas a la vida y las situaciones que se te presentan. Recuerda que tu edad mental no está vinculada a tu edad cronológica, y puede cambiar a lo largo del tiempo a medida que creces y te desarrollas como individuo. ¡Diviértete y descubre qué tan joven o cuán maduro eres!

La cantidad de perros que veas en la imagen revelará cuál es tu edad mental real (Foto: GenialGuru).

Mira los resultados del test de personalidad

Si ves 4 perros...

Si identificas cuatro perros en la foto, tu edad mental parece estar en el rango de 20 a 25 años. Eres una persona con inclinaciones artísticas y académicas. Disfrutas de ver las cosas desde una nueva perspectiva y frecuentemente asistes a conciertos y eventos de promoción de libros. El bullicio no te satisface y buscas mantener tu mente joven con pensamientos simples.

Si ves 5 perros...

Si ves a cinco perros en la foto, es probable que tu edad mental se encuentre en el rango de 25 a 30 años y que valores la sencillez en todo aspecto de tu vida. Prefieres mantener las cosas sin complicaciones, ya sea en una historia de amor o en situaciones cotidianas como la cena. Tienes un círculo social reducido, lo que significa que las posibilidades de meterte en problemas son escasas.

Si ves 6 perros...

Si identificas seis perros en la foto, es probable que tu edad mental esté en el rango de 30 a 40 años. Eres alguien que tiende a ser un poco anticuado y cauteloso, pero también eres una persona en la que los demás pueden confiar. Tus amigos suelen buscarte para pedir consejo, ya que te consideran maduro y estable. No buscas destacar demasiado y tienes una actitud práctica y realista.

Si ves 7 perros...

Si logras ver siete perros en la imagen, es posible que tu edad mental sea la de un niño. Eres alguien muy ingenuo, sencillo y amable, características que se asemejan a las de muchos menores de edad. Así es como este test visual de personalidad define tu edad mental.

¿Para qué sirven los test de personalidad?

Por si no lo sabías, los tests de personalidad se utilizan en una variedad de contextos, como en la investigación psicológica, la selección de personal, la orientación vocacional, la terapia y el autoconocimiento personal. Asimismo, proporcionan información útil para comprender la personalidad de una persona, sus fortalezas y debilidades, y pueden ser una herramienta valiosa en el desarrollo personal y profesional.

¿Sabes lo que es un test de personalidad?

Te cuento que un test de personalidad es una herramienta psicológica utilizada para evaluar y medir los rasgos y características de la personalidad de un individuo. Estos tests están diseñados para proporcionar información sobre los patrones de pensamiento, las emociones, los comportamientos y las preferencias de una persona, con el objetivo de obtener una comprensión más completa de su personalidad.

Características de los tests de personalidad

Preguntas estructuradas : los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables.

: los tests de personalidad suelen tener preguntas estandarizadas y estructuradas que se presentan en un formato específico. Esto garantiza que todos los participantes reciban las mismas preguntas y que las respuestas sean comparables. Amplio espectro de rasgos : estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio.

: estos tests evalúan diferentes dimensiones y rasgos de la personalidad, como extroversión, introversión, estabilidad emocional, amabilidad, apertura a la experiencia y responsabilidad. Cada test puede enfocarse en un conjunto específico de rasgos o abarcar un espectro más amplio. Normas de referencia : los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad.

: los resultados de los tests de personalidad se comparan con normas de referencia basadas en muestras de población. Esto ayuda a situar a un individuo dentro de un rango comparativo y proporciona una comprensión relativa de sus rasgos de personalidad. Interpretación cualitativa y cuantitativa : los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales.

: los tests de personalidad pueden proporcionar tanto puntuaciones numéricas como descripciones cualitativas de los rasgos de personalidad. Esto permite tanto una evaluación objetiva como una comprensión más detallada de las características individuales. Fiabilidad y validez: los tests de personalidad deben cumplir con estándares rigurosos de fiabilidad y validez para garantizar que sean confiables y midan efectivamente los rasgos y dimensiones de la personalidad que se pretenden evaluar.





