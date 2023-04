En un dos por tres tú puedes averiguar si eres una persona terca o no. Simplemente debes participar en el test de personalidad que te traemos hoy, el cual consiste en mencionar qué fue lo que viste primero en la imagen. Tu respuesta es importante para que sepas cuál es tu verdadera forma de ser.

Pero ojo que si mientes la prueba no revelará cómo eres. En la ilustración nada más hay dos dibujos: el de un gato y el de una tijera. No hay otra cosa más. Luego de dar tu respuesta, tienes que leer los resultados, que están más abajo. Todos son impactantes, a pesar de no poseer validez científica.

Si quieres sumarte a más test de personalidad como el de esta nota, recuerda que en Depor hay muchos así. Todos son capaces de brindarte información relevante sobre tu persona sin necesidad de que hagas algo difícil. Uno, por ejemplo, puede indicar si eres bondadoso(a), siempre y cuando digas qué viste primero en la imagen.

Imagen del test de personalidad que revelará si eres terco(a)

Esta ilustración, que posee un fondo de color azul, se aprecia el dibujo de un gato y el de una tijera. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test de personalidad

Gato:

Si viste primero al gato, te alejas de la gente negativa. Destacas por mantenerte al margen de los problemas. Perdonas rápidamente. No guardas rencor. Solo discutes si en caso no tienes otra opción. Eres bondadoso(a), amable y generoso(a).

Tijera:

Si viste primero la tijera, rara vez alguien logra cambiar tu forma de pensar. Eres muy testarudo y terco(a). Tienes objetivos claros. Te otorgas un lugar de privilegio. Piensas en tu beneficio. Solo por los miembros de tu familia puedes hacer una excepción.

¿Este test de personalidad te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test de personalidad en Depor, y listo. ¿Te animas?

