¿Crees que no estás haciendo algo realmente productivo? Si participas en el test de personalidad que Depor te trae en esta ocasión ese pensamiento se te irá de tu cabeza. Y es que la prueba es capaz de revelar tu verdadera forma de ser. Simplemente tienes que decir si viste primero la mano o el lápiz en la imagen.

Esa respuesta es muy importante. Tanto así que recomendamos a los participantes ser sinceros a la hora de contestar. Créenos que la mentira no te ayudará en nada. Si engañas al responder, tú solo(a) te harás daño, ya que perderás tu tiempo. ¡Guerra avisada no mata gente! ¡Ojo con eso!

Varios usuarios han comentado en las redes sociales que los resultados que brinda el test de personalidad son impactantes. Sobre eso tenemos que decir que es verdad, pero hay un detalle: ninguno posee validez científica. Recuerda que nosotros siempre te decimos las cosas como son. Esta vez no es la excepción.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la mano y el lápiz. Para que conozcas tu verdadera forma de ser, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Mano:

Si viste primero la mano, no te conformas fácilmente. Vives como si no existiera un mañana. Eres capaz de dar todo por tu familia. Con frecuencia buscas nuevos desafíos. No te limitas a hacer nada porque, para ti, el paso por la Tierra es muy breve. No te agrada quedarte quieto(a). Consideras que no es una opción estar en la zona de confort. Te vas de los lugares donde sientes que no puedes crecer.

Lápiz:

Si viste primero el lápiz, te encanta pasar tiempo en la naturaleza. Tus amigos acuden a ti para tomar decisiones. Eres fiel. Te gusta mucho estar en pareja. Sobresales por ser amoroso(a) y cariñoso(a). Para ti, todos tienen una media naranja esperando ser encontrada. Siempre estás dispuesto en ayudar. Te gusta que te traten del mismo modo que tú lo haces.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es lo que sacará a la luz tu verdadera forma de ser. Generalmente, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La contestación hará que el usuario descubra cómo es realmente.

¿Te gustaría participar en otro test?

Si tienes ganas de participar en otro test de personalidad, te informamos que en la página web de Depor se ha compartido bastantes. Cada prueba que encontrarás podrá ayudarte a conocerte mejor. ¡Aprovecha eso! ¡Hasta la próxima!

Si quieres tener mayor información de Depor, te recomendamos que sigas nuestras redes sociales más activas que te presentamos a continuación.

Más test para ti