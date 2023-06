Hoy en día, hay muchas personas interesadas en saber más sobre sí mismas. Es por eso que se animan a desarrollar diversos test de personalidad. Si a ti te interesa conocerte mejor, te agradará saber que ahora puedes descubrir si eres alguien cordial o no. ¿Cómo? Participando en la prueba que te presento aquí, la cual es igual de efectiva que “la que expone tu manera de ser, según la forma de tu dedo meñique” y “la que es capaz de revelar el vínculo entre tu cara y tu personalidad”.

En esta ocasión, tú debes decir qué viste primero en la imagen para que la prueba te brinde la información. Recuerda que la sinceridad es importante. Los usuarios que decidieron mentir a la hora de dar su respuesta, perdieron su tiempo. Yo no quiero que cometas ese mismo error. Por eso te lo comento.

Esta es la imagen del test de personalidad

¿Qué opciones hay en la imagen del test de personalidad? Para serte franco, solo están el gato y el libro. Justamente, el animal aparece sobre el objeto. Cada alternativa que te he indicado posee un significado diferente que podrás leer más abajo, pero ojo con esto: los resultados no tienen validez científica.

Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de un gato y el de un libro. (Foto: MDZ Online)

Sorpréndete con los resultados del test

Gato:

Si viste primero el gato, tu familia es lo más importante que tienes. Perdonas con facilidad. No guardas rencor. Para ti, las personas pueden cambiar. No te gusta discutir. Te vas de los lugares donde no te permiten crecer. Odias que te limiten.

Libro:

Si viste primero el libro, siempre estás pendiente del bienestar de los demás. Te gusta complacer al resto y, a veces, te olvidas de ti mismo(a). Eres generoso(a), cordial y cortés.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

