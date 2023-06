Los test de personalidad realmente son de mucha ayuda para las personas, pues permiten que estas sepan bastantes cosas sobre sí mismas de una manera fácil y rápida. Te recalco ello porque ahora te presento una prueba que puede exponer tu verdadera forma de ser. Debido a esa característica que posee, está en boca de varios usuarios, así como “la que saca a la luz tu estado mental actual, según el garabato que escojas” y “la que revela tu verdadera identidad, de acuerdo a los dedos de tus pies”.

Prepárate porque lo que te voy a contar será difícil de creer, pero es la verdad: en este test de personalidad solo tienes que indicar qué fue lo primero que viste en la imagen para poder recibir la información sobre cómo eres realmente. Claro está, la sinceridad es fundamental. Una mentira te hará perder el tiempo.

¿Qué viste primero en la imagen?

Antes de que des tu respuesta, te informo que solo hay dos opciones en la ilustración: las olas y el corazón que se forma por las primeras en mención. No se te ocurra mencionar otra cosa. No pierdas la oportunidad de acceder a los resultados de esta prueba, que si bien no poseen validez científica, son capaces de dejar con la boca abierta a cualquiera.

TEST DE PERSONALIDAD | Esta imagen, que posee un fondo de color morado claro, te muestra dos dibujos: el de unas olas y el de un corazón. (Foto: MDZ Online)

El significado de tu respuesta

Olas:

Si viste primero las olas, tratas de ver el lado bueno de todo lo que pasa, aunque sabes que no siempre sucede lo mejor. Hay quienes te ven como un referente a seguir y quisieran ser como tú. Nunca pasas desapercibido(a). Tiendes a ser equilibrado(a) a la hora de tomar decisiones.

Corazón:

Si viste primero el corazón, no guardas rencor. Perdonas fácilmente. No te agrada prejuzgar. Siempre escuchas todas las versiones de un hecho. Te vas de los lugares donde no te permiten ser tú mismo(a). Para ti, todos pueden cambiar sin importar el error que cometieron. Eres detallista.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

