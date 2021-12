Ya llegó la hora de participar en un test de personalidad. El reloj no miente. Esa es la verdad. Aquí puedes sumarte a una prueba viral psicológica que es capaz de revelarte si eres una persona ingenua. Sí, tal y como acabas de leer. No es broma.

Lo único que tienes que hacer es responder la siguiente pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? Te sorprenderá saber que lo que contestes te indicará cómo eres realmente. Todo ello fue informado por MDZ Online.

Antes de que digas algo, ten en cuenta de que no debes mentir a la hora de participar en este test de personalidad. Solo hay dos opciones en la imagen: un corazón y fuego. Cada alternativa tiene un significado distinto. ¡Ya lo sabes!

Imagen del test viral 2021

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona ingenia. Solo dinos qué ves primero. ¿Un corazón o fuego? (Foto: MDZ Online)

Respuestas de la prueba psicológica

Corazón:

Si lo primero que viste en la imagen fue el corazón, tienes la mente abierta. Prefieres vivir tus propias experiencias, por lo que haces oídos sordos a lo que te dicen. No te gusta juzgar a las personas sin conocerlas. Te vas de los lugares donde sientes que no tienes posibilidad de crecimiento. Te encanta poner a prueba tus habilidades en diversos desafíos. Tratas a los demás de la misma que forma que te tratan. No toleras recibir órdenes. No sueles guardar rencor. Te gusta pasar tiempo al aire libre.

Fuego:

Si lo primero que viste en la imagen fue el fuego, destacas por tu gran poder de observación. No crees en las relaciones de pareja para siempre. Eres sincero(a). Hay veces que pecas de ingenuo(a). Tienes una memoria privilegiada. Los demás confían en ti. No toleras la hipocresía. Te alejas de la gente falsa.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios que son diseñados o creados con el fin de evaluar la personalidad de un individuo. En otras palabras, te permiten conocer cómo realmente es una persona. Las pruebas que circulan en redes sociales generalmente consisten en responder una sola pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber sobre su forma de ser.

¿Cuál es el origen de los test de personalidad?

De acuerdo a Wikipedia, los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920. Estos cuestionarios “tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas”.

En estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés por saber más sobre su forma de ser. Es por eso que en redes sociales hay varias pruebas sencillas que permiten a los internautas conocer todo lo relacionado a su personalidad.