Si quieres conocer diferentes aspectos de tu vida, pues llegaste al lugar correcto. en este test de personalidad podrás descubrir con precisión si eres una persona romántica o simplemente no. Para conocer esas revelaciones, lo único que debes hacer es mirar la ilustración que acompaña a esta prueba psicológica.

Y es que simplemente mirarás por espacio de 5 segundos la ilustración del test de personalidad y luego nos dirás que fue lo primero que tus ojos captaron. Son varios elementos los que aparecen en esta imagen, pero solamente uno se apoderará de tu atención. Así que no pienses mucho y responde la premisa: ¿qué fue lo primero que viste?

Luego de ello lo que tendrás que hacer es conocer el significado de cada elemento en la lista de resultados que consignaremos líneas más abajo. Allí, conocerás si realmente eres una persona romántica.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

Tienes que mirar la ilustración por algunos segundos y luego de ello contarnos que figura lograste visualizar.| Foto: namatest

Mira aquí los resultados del test de personalidad

El cráneo

Si viste la calavera primero, la gente piensa que no pierdes el tiempo, la energía o el esfuerzo en cosas como el “romance”. Las personas que te rodean ven que eres inteligente y realista, y asumen que esto significa que no te involucras en cosas del amor y del corazón. La verdad es que tienes debilidad por el romance cuando se hace bien. Piensas que el romance debe ser personal, específico y privado. Pero te preocupa que si la gente supiera esto sobre ti, comenzarían a tratarte de manera diferente, mientras ocultan sus verdaderas intenciones.

La niña

A diferencia del anterior, en este caso el ver a la niña primero indica que la gente piensa que estás obsesionado con todo lo relacionado al amor y el romance. Titanic se queda corto a tu lado y es que el drama cuando algo te obsesiona a más no poder, es simplemente inevitable. Probablemente los que te conocen no se equivoquen al decírtelo. Estás orgulloso de tu racha romántica, pero a veces las personas que te rodean pueden confundirse en cuanto a la percepción que tienen sobre ti. Por ejemplo, pueden pensar que el amor, las citas y el sexo es todo lo que realmente te interesa, cuando en realidad no es de esa forma. Sí te interesa, pero no es lo único.

El chico

Si lo primero que identificaste en la imagen es el chico con gorrita, entonces es probable que las personas consideren que tienes una pasión infantil, ya que eres demasiado romántico, aunque no te guste admitirlo. Sabes que lo eres y hasta te consideras así, pero el nivel que manejas es demasiado, al punto de compararte con el de una novela. No está mal ser romántico, pero recuerda que todo en exceso es dañino y entregar demasiado al inicio o idear cosas como si se tratara de un cuento de amor, simplemente puede terminar dañándote y dañando al ser amado. Mide y piensa qué consecuencias pueden traer tus actos.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.