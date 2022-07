Participar en el test de personalidad de esta nota es una de las cosas más fáciles que harás en la semana. Sí, en serio. Solo tienes que decir qué viste primero en la imagen para saber si eres una persona curiosa. MDZ Online informó que las únicas alternativas presentes en la ilustración son el helado y la mano.

Debes recordar que todo esto es un juego, cuyos resultados no poseen validez científica. Muchos usuarios, de distintas redes sociales, se han divertido al sumarse a la prueba. Tú también puedes hacerlo. ¡Vamos! ¡No pierdas tiempo!

Imagen del test de personalidad 2022

Esta ilustración te muestra dos alternativas: el helado y la mano. Para que sepas si eres una persona curiosa, tienes que decir qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test de personalidad

Helado:

Si viste primero el helado, eres una persona muy curiosa. Consideras que la vida es muy corta como para estar sufriendo por cosas sin sentido. Si ves contentos a quienes amas, eres feliz. Destacas por tu bondad. Te encantan los desafíos. Buscas nuevas aventuras para poner a prueba tus habilidades.

Mano:

Si viste primero la mano, tienes un gran poder de observación. Perdonas con facilidad. No guardas rencor. Eres perfeccionista. Te cuesta mucho aceptar los errores. Las equivocaciones no están permitidas para ti. Antes de tomar una decisión, analizas las opciones. Te vas de los lugares donde hay gente negativa. No te agrada discutir.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

