Hay oportunidades que se presentan una sola vez en la vida. En este momento, tienes la posibilidad de conocer cómo eres realmente participando en el test de personalidad que motivó esta nota de Depor. Para recibir tal información sobre tu persona solo tienes que responder una simple, pero importante pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen?

Tal vez pueda ser difícil de creer, pero varios usuarios de diferentes redes sociales ya participaron en la prueba que te traemos hoy. ¿Qué dijeron al respecto? Pues que se quedaron maravillados con lo que se acabaron enterando sobre sí mismos. Hasta ahora no salen de su asombro. Esa experiencia tú también la puedes vivir.

Si luego de haberte indicado todo ello, te animaste a participar, ¡qué genial! ¡Nos alegramos mucho por ti! Ahora vamos a mencionarte algo que consideramos debes tener en cuenta: los resultados que recibirás al sumarte al test de personalidad no poseen validez científica. No creas a nadie que te diga lo contrario.

Mira aquí la imagen del test de personalidad

La manzana y la hoja son las opciones que se aprecian en la imagen del test de personalidad. Apenas digas qué alternativa viste primero, tienes que ir más abajo para poder saber cuál es tu verdadera forma de ser. No vayas a mencionar otra cosa. Te recordamos que si no respondes con sinceridad, perderás tu tiempo y eso tú no quieres, ¿cierto?

Esta ilustración te muestra dos alternativas: la manzana y la hoja. Para que sepas cómo eres, dinos qué viste primero. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del test de personalidad

Manzana:

Si viste primero la manzana, eres una persona obsesiva. Siempre quieres que todo sea perfecto y, por eso, no disfrutas casi nada. Te cuesta ver todo lo bueno que tienes a tu alrededor. Te ahogas fácilmente en un vaso de agua. Acudes a personas cercanas para que te ayuden a tomar decisiones rápidas.

Hoja:

Si viste primero la hoja, destacas por ser tranquilo(a). Sin embargo, por dentro sueles estar a punto de estallar. Posees grandes metas. Te esfuerzas al máximo para alcanzarlas. Tu familia es muy importante para ti. Te encantan los buenos tratos. Eres enamoradizo(a). Te diriges hacia los demás de la misma manera que lo hacen contigo.

¿Qué es un test?

Un test de personalidad es capaz de revelar cómo es una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en contestar una interrogante: ¿Qué ves primero en la imagen? La respuesta permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser. ¡Así de simple!

