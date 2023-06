Debo decirte que este día va a ser inolvidable para ti porque ingresaste a esta nota donde te presento un test de personalidad que tiene la capacidad de revelar si eres alguien amable o no. Sé que puede ser difícil de creer, pero la prueba realmente es muy buena, como “la que expone tu forma de ser, según la forma de tu dedo meñique” y “la que consiste en elegir un color para que sepas lo que los demás piensan de tu persona”.

En esta ocasión, para acceder a los resultados del test de personalidad, tienes que contestar qué viste primero en la imagen. Te recalco que esa respuesta debe ser sincera. Si mientes, no recibirás la información correcta y perderás tu tiempo participando en la prueba. No digas después que no te avisé.

Observa aquí la imagen del test de personalidad

Ahora toca hablar con más profundidad sobre la imagen. Esta tiene un fondo de color rosado y dos opciones: el corazón y las estrellas. Solo esos elementos indicados están presentes. Por lo tanto, comentar que viste otra cosa es innecesario. Luego de indicar lo que tus ojos captaron en primera instancia, tienes que saber el significado de tu respuesta. Aquí te informo que los resultados no poseen validez científica.

Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de varias estrellas. (Foto: MDZ Online)

Lee aquí los resultados del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, tratas a los demás de la misma manera que te tratan. No sueles guardar rencor. No soportas que te den órdenes. Te encanta poner a prueba tus habilidades en diversos desafíos y pasar tiempo al aire libre. Te vas de los lugares donde no tienes posibilidades de crecimiento.

Estrellas:

Si viste primero las estrellas, prefieres ponerte en el lugar del otro antes de criticarlo. Siempre cumples con tu palabra. Eres una persona soñadora, comprometida, responsable, amable, generosa y atenta. Nunca tienes un “no” como respuesta. Buscas quedar bien con todos.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios capaces de exponer cómo es una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una simple pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser.

Resuelve un test visual en este video

Mira atentamente las imágenes de este video y entérate de datos ocultos de tu personalidad.