Desde la comodidad de tu casa puedes recibir información sobre tu persona en un dos por tres. No te estamos mintiendo porque en esta nota está el test de personalidad que es capaz de revelar si tú eres riguroso(a) o no. Participar es sencillo. Solo tienes que responder qué viste primero en la imagen.

Realmente no hay un gran número de opciones en la ilustración. Como alternativas solo están las mariposas y la flor. Como ya te recalcamos eso, te pedimos que no menciones otros elementos. Solo podrás conocer tu verdadera forma de ser si tu contestación es sincera en la prueba. Mentir está prohibido.

Últimamente estos test de personalidad han ganando mucha popularidad por sus resultados. Al respecto, debemos indicarte que la información que recibirás aquí no posee validez científica. Si pensabas que sí, ya te informamos que no. Además, te pedimos que no creas a quienes indiquen lo contrario porque solo tratan de engañarte. Por otro lado, te invitamos a participar en otras pruebas que hay en Depor, como la que puede revelar si eres alguien muy amable.

Imagen del test de personalidad que revelará si eres riguroso

Esta imagen, que posee un fondo de color celeste, te muestra dos dibujos: el de unas mariposas y el de una flor. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test de personalidad

Mariposas:

Si viste primero las mariposas, sobresales por ser riguroso(a), muy creativo(a) y atento(a). Inspiras confianza. Tus amigos siempre recurren a ti para que los ayudes, pues das buenos consejos. Resuelves problemas con bastante facilidad.

Flor:

Si viste primero la flor, odias que te digan qué hacer o te impongan qué elegir. Consideras que lo más valioso que existe es la libertad para realizar algo. Muchas personas te admiran porque actúas sin importar el qué dirán. Eres muy cariñoso(a) y amoroso(a), aunque por fuera te muestras frío(a).

¿Este test de personalidad te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test de personalidad en Depor, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Es tiempo de que te conozcas mejor. Y qué mejor que hacerlo con el test de personalidad que Depor te trae a través del siguiente video. Respira profundo y participa que no todos los días tienes esta posibilidad.

Mira atentamente las imágenes de este video y entérate de datos ocultos de tu personalidad.