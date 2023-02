La prueba psicológica que te mostraremos a continuación ha sorprendido a miles de usuarios en las redes sociales. Este test de personalidad cuenta con la particularidad de revelarte con exactitud cuál es tu edad mental, pero antes tendrás que decirnos, con total verdad, cómo es el tono de tu voz.

Aunque a muchos les cueste creer, este test de personalidad te revelará esos resultados al brindar tu una respuesta. ¿Tienes una voz fuerte, aguda o lenta? Pues te daremos algunos segundos para que lo pienses bien, ya que de no ser sincero los resultados no serán precisos.

Una vez que tengas tu respuesta en mente, lo que debes hacer luego es conocer el significado de tu decisión en la lista de resultados que te dejaremos líneas más abajo. Allí, conocerás con precisión cuál es tu edad mental.

Mira la imagen del test de personalidad

Tu respuesta en este test de personalidad te mostrará más sobre tu forma de ser.| Foto: jagranjosh

Mira los resultados del test de personalidad

Voz fuerte

Si hablas más rápido y más alto , eres una personalidad extrovertida. Puede abordar las cosas con una actitud divertida y apasionada. Puede estar orientado a la acción y menos centrado en los aspectos teóricos de las cosas. Puede parecer alguien que siempre tiene que decir algo. Puede saltar a situaciones calientes y rápidas sin pensarlo dos veces. A veces, puede buscar demasiado en la bolsa, lo que significa que puede decir mucho más de lo necesario o revelar sus propios secretos. Puede que le falte calma en su personalidad.

Voz lenta

Si hablas despacio y en voz baja , eres una personalidad introvertida o ambivertida. Puede tomar largas pausas mientras habla. Te tomas las cosas en serio y las piensas antes de tomar cualquier acción. Es posible que desee ser escuchado con atención. También puede ser un buen oyente, ya que puede dejar que la otra persona también hable. Sin embargo, a veces puede parecer aburrido para las personas que carecen de paciencia o interés en lo que está diciendo. No les hagas caso. Tu personalidad tiene que ver con la profundidad y la inversión intensa en lo que sea que hagas.

Voz aguda

Si tiene un tono de voz alto, es posible que tenga una voz aguda y chillona. Sin embargo, si tiene una voz extremadamente baja y chirriante, es posible que no impresione a su audiencia o entrevistador. Una voz tan temblorosa indica poca confianza en sí mismo y nerviosismo. Puede albergar sentimientos de inseguridad, dependencia e inquietud. Sin embargo, los estudios también han demostrado que las personas con voces agudas son dignas de confianza.

Voz de tono bajo

Si tiene una voz de tono bajo , es posible que tenga una voz grave. Según los hallazgos publicados en el Journal of Research in Personality, las personas con una voz grave y grave son dominantes, confiadas, asertivas, extrovertidas (dada la situación adecuada) y también bastante populares entre el sexo opuesto. Eres una personalidad atractiva y de espíritu libre. Puedes cautivar a la gente con lo que tienes que decir. Eres resolutivo y seguro de ti mismo. Es posible que no esté de acuerdo con las cosas fácilmente. Puede estar al mando o tener un mayor grado de influencia en situaciones sociales. Los estudios también han encontrado que los hombres y las mujeres con voces profundas o agudas también se encuentran sexualmente activos o tienen deseos sexuales intensos.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que te orientan a conocer tu tipo de carácter en unos segundos, a través de una imagen en particular.

Por tanto, la recomendación es siempre que puedas acudir a un psicólogo, pues solo el profesional podrá despejar tus dudas, pues no hay más que ellos que pueden observar al paciente en acción y selecciona, administra e interpreta pruebas para tener un mejor diagnóstico de la personalidad.