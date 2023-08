Un increíble test de personalidad me llamó la atención con solo leer su titular. Es por ello que te lo mostraré en esta nota de Depor. Esta prueba está basada en cómo te relacionas con los demás y sobre todo con tus amigos. Aquí deberás escoger la opción que más te identifique entre las 8 alternativas y así estarás próximo a conocer los resultados. Esta prueba fue elaborada por los mismos creadores de “¿Qué botón pulsarías? Elige uno y conoce el lado oculto de tu personalidad” y “Observa y determina cuál recipiente se llenará primero y descubre el nivel de tu inteligencia” .

Aquí deberás ser muy sincero, ya que dependiendo tu elección lograrás descubrir como es tu verdadera personalidad. Tal y como te señalé anteriormente, son muchas las opciones que aparecen en la gráfica central. Por lo que debes prestar la atención necesaria y luego escoger la alternativa que consideres la más adecuada para ti.

Mira la imagen del test

En el siguiente paso es que visualices la ilustración y elijas con cuál de los grupos te sientes más identificado. Es importante aclarar que a pesar de todo, esta prueba no tiene ningún tipo de validez científica comprobada, si únicamente buscas divertirte te sugiero que sigas leyendo.

Necesitas elegir solo una de las 8 opciones y luego de ello conocerás los resultados del test de personalidad.| Foto: namastest

Descubre los resultados del test de personalidad

1. Amistad emocional

Si elegiste este grupo de amigos, tu amistad ideal es aquella en la que puedas hablar de todo lo que sientes sin importarte el qué dirán. No te avergüenzas de contar detalles íntimos o muy profundos sobre ti, porque te sientes confiado y sabes que no serás juzgado. Para ti, la amistad es como un oasis donde eres libre de ser realmente quien eres, sin temor a que te lastimen.

2. Amistad de hermanos

Para ti, la amistad es casi como elegir a tus hermanos. De hecho, te sientes más relacionado con tus amigos que con muchos de los miembros de tu familia de sangre. Tu amistad ideal es leal y compañera, y es una que siempre estará ahí para apoyarte.

3. Amistad intelectual

Piensas que los amigos son aquellos con los que puedes discutir ideas y fantasías que otras personas tal vez ni siquiera entiendan. Disfrutas sintiéndote parte de un grupo donde puedes ver películas, escuchar música o pasar la noche jugando los más variados juegos.

4. Amistad independiente

Si elegiste este grupo, para ti la amistad ideal es como el vínculo perfecto, donde no hay reproches ni prejuicios, sino libertad. Por eso puedes tener amigos que no ves tan a menudo y te pierdes varios capítulos de sus vidas, pero sabes que todo está bien y que estarán ahí para ti (y tú para ellos) cuando lo necesites. En definitiva, la amistad ideal para ti es gratis, y por eso no implica estar pegado todo el tiempo.

5. Amistad de por vida

La amistad es uno de esos valores que son fundamentales en tu vida. Tienes amigos desde que eras pequeño y el grupo es importante para ti. No importa cuántos años pasen o cuántos cambios pasen tú o tus amigos, sientes que este vínculo es para siempre.

6. Amistad entre tribus

Si eliges este grupo, tus amigos son como una tribu para ti. Todos se apoyan y protegen mutuamente, e incluso hay roles para todos. Te sientes querido, comprendido y, sobre todo, te sientes parte de algo que te hace bien, te acompaña y te apoya en todo lo que te propones.

7. Amistad humorística

Para ti no es posible pensar en la amistad si no es a través de la risa. Te diviertes con tus amigos, salen, se ríen y siempre hablan el mismo código. Si tuviste un mal día o estás preocupado, sabes que con tus amigos todo irá bien.

8. Amistad aventurera

Piensas que la amistad ideal es aquella que te acompaña a hacer lo que no te atreverías a hacer si estuvieras solo. Tus amigos te apoyan, te animan y te sacan de tu zona de confort. Compartes con ellos las ganas de querer experimentar y descubrir nuevas aventuras. ¡Y qué mejor que hacerlo acompañado!

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad, ya sean visuales o de cualquier otro tipo, son instrumentos, según los expertos, que tienen el objetivo de medir o evaluar una característica psicológica en específico. Por este motivo se han convertido en un contenido muy popular en las redes sociales e internet en general, ya que a través de ellos es posible conocer diferentes rasgos que es muy posible que no conozcas acerca de ti, de lo que piensas sobre las cosas, y de la forma que tienes de ser o comportarte ante determinadas situaciones y estímulos.

¿Qué ventajas podemos conseguir realizando un test?

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

