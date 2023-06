Toda persona necesita conocerse bien para que pueda afrontar de la mejor manera las distintas situaciones que se les presente. Los test de personalidad ayudan bastante. Esta vez, te traigo uno que puede sacar a la luz si eres alguien con grandes ideas o no. La respuesta está al alcance de tus manos. Participa en la prueba y lo sabrás. Esta ya integra el grupo de las mejores que existen, así como la que consiste en “indicar cómo escribes la letra ‘X’ para que conozcas tu manera de ser” y la “que expone tu nivel de inteligencia, según la forma en que sostienes tu celular”.

¿Qué es lo que tienes que hacer para recibir la información relevante sobre tu persona? Pues simplemente indicar qué fue lo que viste primero en la imagen que encontrarás más abajo. Pero ten en cuenta que la mentira no está permitida. Responde lo que tus ojos realmente captaron de inmediato.

Esta es la imagen del test de personalidad

No hay mucho misterio sobre las opciones que hay en la imagen del test de personalidad. Solo están la vela y los rostros. Cada alternativa esconde un significado diferente que podrás leer luego de haber contestado qué llamó tu atención en primera instancia. Los resultados, sin duda, te dejarán con la boca abierta. Solo no olvides que estos no tienen validez científica.

Esta imagen, que posee un fondo de color morado, te muestra dos dibujos: el de una vela y el de dos rostros. (Foto: MDZ Online)

Lee los resultados del test de personalidad

Vela:

Si viste primero la vela, eres muy atento(a), valiente y extrovertido(a). No te importa lo que los demás piensan sobre ti. Siempre vas al frente sin importar las consecuencias. Consideras que la vida es una sola y por eso no te privas de hacer nada. Odias dar explicaciones. No soportas que te digan qué hacer. Tienes facilidad para empezar conversaciones con desconocidos. Te gusta hacer amigos nuevos.

Rostros:

Si viste primero los rostros, muchas veces te haces problemas por asuntos que no existen en realidad. Te preocupas bastante por lo que otros piensan sobre ti. Eres muy amable. Sobresales por tu creatividad. Tienes grandes ideas.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad son cuestionarios capaces de exponer cómo es una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una simple pregunta: ¿Qué viste primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser.

