Hoy tendrás que enfrentarte ante un desafío distinto a los clásicos del día a día. El test de personalidad te exige señalar a uno de los niños en la imagen, para echarle la culpa de haber roto un jarrón. La imagen presenta cuatro posibilidades, pero solo una de ellas podrá ser de tu elección. No será fácil porque el que acuses tiene algo que decirte: un rasgo oculto de tu personalidad. Debes ser lo más sincero posible a la hora de escoger a uno de ellos porque de la elección dependerá lo que tendremos que decirte acerca de ti. No obstante, tal y como advertimos en este tipo de desafíos, se trata únicamente de un divertimento y no deberías darle más importancia que esa al resultado. Las redes sociales contribuyen a que se hagan virales y suponen un entretenimiento para todo tipo de personas. ¿Estás listo para resolver el desafío?

Observa la imagen del test de personalidad

Test de personalidad: señala quién crees que rompió el jarrón. (Foto: Difusión)

Mira los resultados del test de personalidad

Si elegiste al niño A...

Si crees que ha sido el niño del suéter rojo el que ha roto el jarrón es que eres una persona sin término medio, consideras que las cosas son blancas o negras, y pones por delante la cabeza al corazón.

Si elegiste el niño B...

Si crees que ha sido la niña que viste de morado la que ha roto el jarrón es que eres una persona que cree que los accidentes no son importantes y menos si se trata solo de daños materiales. No tienes prejuicios y antepones la tranquilidad.

Si elegiste el niño C...

Si has señalado a este niño como culpable del desaguisado es que eres una persona detallista y muy observadora con los que tienes a tu alrededor. Sueles dudar de todo porque sabes que a veces las apariencias engañan.

Si elegiste el niño D...

Si consideras que ha sido la niña de la derecha es que eres una persona con la sensibilidad a flor de piel y sueles sentirte culpable de los problemas que se van presentando, por lo que necesitas protección y apoyo emocional cuando lo estás pasando mal.

