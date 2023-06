¿Te gustaría saber si eres una persona muy sociable? Te cuento que este test de personalidad me permitió conocer cómo soy en ese aspecto. Tú también puedes descubrir tu manera de ser participando en la prueba, que está dando la hora en las redes sociales, al igual que “la que te brinda información sobre ti, según la forma de tu nariz” y “la que es capaz de revelar tu verdadera fortaleza mental”.

Para que te enteres de una vez por todas si eres una persona muy sociable o no, simplemente tienes que indicar qué viste primero en la imagen que acompaña esta nota de Depor. Dar esa respuesta no te quitará mucho tiempo. Deja lo que estés haciendo por un momento y súmate a la prueba.

Observa la imagen del test de personalidad

Como solo están el corazón y la guitarra en la imagen del test de personalidad, nada más tienes dos posibles contestaciones. No se ocurra mencionar otro elemento porque definitivamente no aparece en la ilustración. La sinceridad es importante. Mentir solo hará que pierdas tu tiempo. ¿Dónde están los resultados? Pues más abajo, pero ojo: no poseen validez científica.

Esta imagen, que posee un fondo de color verde, te muestra dos dibujos: el de un corazón y el de una guitarra. (Foto: MDZ Online)

Conoce los resultados del test de personalidad

Corazón:

Si viste primero el corazón, jamás guardas rencor. Perdonas fácilmente. Te vas de los lugares donde no puedes crecer. Eres una persona amable, bondadosa y de mente abierta. Siempre estás predispuesto(a) a ayudar. Detestas juzgar a alguien sin conocerlo(a). Respetas la opinión de todos.

Guitarra:

Si viste primero la guitarra, siempre destacas en los eventos a los que vas. Eres extrovertido(a) y muy sociable. Para ti, el paso por este mundo es muy corto. Jamás te privas de hacer algo que te genere placer. No te gustan las órdenes. Te encanta la libertad. La zona de confort no es para ti.

¿A partir de qué edad se puede definir la personalidad?

La personalidad se constituye a partir de los 18 años y está influenciada por una maduración biológica y la experiencia social en mayor parte. Todo ello hace que tu forma de ser se constituya, aunque hay algunos rasgos que pueden cambiar con la edad, ya sea pueden volverse más sólidos o todo lo contrario.

